Policía de Michigan investiga cinco muertes en Lansing que podrían estar relacionadas

La Policía de Lansing, Michigan, investiga la posibilidad de que cinco muertes ocurridas durante el último año en las inmediaciones del River Trail estén relacionadas, mientras intenta determinar si existe un patrón común entre los casos.

El jefe de la Policía de Lansing, Robert Backus, confirmó durante una conferencia de prensa el 2 de octubre que los investigadores están analizando la posibilidad de que los hechos tengan una conexión.

“Una pregunta que nos hacen es: ‘¿Tenemos un asesino serial en Lansing?’”, dijo Backus. Sin embargo, el funcionario enfatizó que las autoridades todavía investigan cada caso por separado y que no han establecido que todos estén relacionados.

“Todas son investigaciones activas y estamos analizando la idea o posibilidad de que estos puedan ser casos relacionados”, explicó.

Los investigadores han identificado algunos elementos en común entre las víctimas y las circunstancias en las que fueron encontradas.

La policía identifica patrones entre las cinco muertes

Backus señaló que las cinco víctimas eran hombres blancos de entre 22 y 70 años.

Otro elemento que las autoridades consideran relevante es que todos los hombres eran personas sin vivienda.

Los investigadores también sospechan que las lesiones en cada uno de los casos pudieron haber ocurrido durante la noche, específicamente en las primeras horas de la mañana.

“Creemos que nuestras víctimas estaban acostadas, posiblemente incluso durmiendo. No lo sabemos, pero basándonos en cómo encontramos a nuestras víctimas y sus alrededores, esto nos llevaría a pensar que podría tratarse de un patrón”, explicó Backus.

En uno de los casos, la víctima murió tras ser apuñalada y ya existe un sospechoso acusado.

Los otros cuatro casos presentan, según la policía, lesiones que aparentemente fueron causadas por golpes, principalmente en el rostro. Hasta ahora, las autoridades no han identificado un arma en esos incidentes.

Cinco muertes bajo investigación

El primer caso ocurrió el 14 de octubre de 2025, cuando la policía recibió una llamada sobre una persona herida y encontró a Gino Chouinard, de 54 años, con lesiones en el rostro.

Chouinard murió el 27 de octubre.

La oficina del médico forense determinó que la causa de su muerte era indeterminada, según Backus.

El segundo caso ocurrió el 9 de julio de 2026. Agentes que trabajaban en el River Trail encontraron inconsciente a Denis Dunnebacke, de 70 años.

El hombre fue trasladado a un hospital en estado crítico y murió el 16 de julio. Hasta la conferencia de prensa del jefe policial, el médico forense todavía no había establecido una causa de muerte.

Cuatro días después, el 13 de julio, la policía encontró a Robert Smith, de 57 años, inconsciente y con sangre en la cabeza.

Smith fue hospitalizado y murió el 17 de julio. En este caso, el médico forense determinó el 17 de septiembre que la causa de muerte fue un homicidio.

El cuarto incidente ocurrió el 20 de agosto, cuando Daniel Lusk, de 22 años, fue encontrado muerto por heridas de arma blanca.

La policía arrestó a Edward Joseph Smith en relación con ese caso. El hombre enfrenta un cargo de asesinato abierto y fue presentado ante un juez el 3 de septiembre.

Finalmente, el 30 de agosto, los agentes encontraron a Louis Woodruff, de 57 años, debajo de un puente con aparentes lesiones en el rostro.

Woodruff fue trasladado a un hospital, pero murió el 1 de septiembre. La policía clasificó el caso como homicidio.

La policía advierte sobre el riesgo de sacar conclusiones

La existencia de un sospechoso detenido en uno de los casos ha generado preguntas sobre si podría estar relacionado con las otras cuatro muertes.

Backus dijo que esa posibilidad está siendo considerada, pero advirtió que los investigadores deben evitar asumir que una misma persona está detrás de todos los hechos antes de contar con pruebas que lo demuestren.

“Quiero ser muy claro en que esa es una pregunta difícil de responder y sobre la que tengo que ser muy cauteloso”, afirmó.

El jefe policial explicó que utilizar el nombre de un sospechoso como punto de partida para buscar pruebas que confirmen una teoría predeterminada podría conducir a acusaciones incorrectas o a identificar erróneamente a una persona.

Por esa razón, aseguró que los investigadores deben seguir los procedimientos correspondientes y evaluar las pruebas de manera objetiva.

Lansing habilitó una línea para recibir información

Como parte de la investigación, la Policía de Lansing habilitó una línea para recibir información específicamente relacionada con las agresiones ocurridas en el River Trail.

Backus también destacó la importancia que podrían tener las cámaras de vigilancia para esclarecer los casos.

“​​No tenemos muchas imágenes de vigilancia y ese es un tema importante en este momento. Creo que más vigilancia nos ayudaría. Más cámaras nos ayudarían en este escenario”, afirmó.

Las cinco investigaciones permanecen activas mientras las autoridades buscan determinar si existe una conexión entre los casos y esclarecer las circunstancias de cada muerte.

Hasta el momento, la Policía de Lansing no ha confirmado que un asesino serial sea responsable de los cinco hechos.

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