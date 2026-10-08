Putin asegura que Irán busca terminar el conflicto con EE.UU. y ofrece ayuda para alcanzar la paz

El dirigente ruso Vladimir Putin aseguró este jueves que Irán realiza “intentos reales” para poner fin al conflicto con EE.UU., al reunirse con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y subrayó que Moscú “está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar al arreglo de esta situación”. También añadió que Teherán “ha presentado una nueva propuesta para el arreglo de la situación, por cierto, por medios pacíficos”.

“Sabemos que Irán realiza intentos reales para terminar el conflicto”, dijo Putin al comienzo de la reunión que se celebró en la ciudad de Avaza, en la república centroasiática de Turkmenistán, antes de una cumbre de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI). El líder del régimen ruso también pidió a Pezeshkian que “transmita sus mejores deseos al líder supremo”, Mojtaba Jamenei.

El jefe del Kremlin, que ya condenó en varias ocasiones el asesinato en un ataque aéreo del anterior ayatola, Ali Jamenei, también consideró “un tremendo error” hace unos días el asesinato en marzo pasado del jefe de la seguridad nacional de Irán, Ali Lariyani, al que describió como una persona capaz de lograr compromisos. Putin y Pezeshkian se habían reunido hace poco más de un mes en Kirguistán.

Vínculos reforzados

Por su parte, el líder iraní, que felicitó a su homólogo ruso por su 74 cumpleaños celebrado el miércoles, aseguró sobre el conflicto con EE.UU. que Irán “nunca” abandonó la mesa de negociaciones. “Estamos intentando poner fin lo antes posible a la guerra. Y es necesario que todos respeten nuestros derechos. Pero si ellos parten de posiciones unilaterales, eso no ocurrirá a corto plazo”, señaló.

Putin también destacó la “evolución positiva” de las relaciones entre Irán y Rusia, que han reforzado sus vínculos diplomáticos y militares desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Kiev y los países occidentales acusan a Irán de suministrar a Rusia drones Shahed y misiles de corto alcance para su uso contra territorio ucraniano.

También se ha acusado a Rusia de proporcionar datos de objetivos a Irán para sus ataques contra intereses estadounidenses en Medio Oriente.