Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que obtuvo el Nobel de Literatura 2026 “por su obra audaz e inventiva”

La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson, de 76 años.

Carson junto con la escritora experimental china Can Xue habían sido las favoritas de las casas de apuestas para ganar el premio.

Según la Academia, el premio le fue otorgado por su “obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, comentó al hacer el anuncio que la escritora estaba en Islandia “escuchando el viento” cuando le dieron la noticia.

Carson, oriunda de Toronto, se basa en temas e historias de la literatura griega y romana antigua para escribir obras que suelen combinan elementos de poesía, ensayo y ficción.

La escritora, nacida en 1950, realizó un doctorado en los clásicos y ha enseñado en diversas universidades a lo largo de su carrera de varias décadas.

La escritora reside en Michigan y también, desde 2022, posee la ciudadanía islandesa.

Es conocida por ser muy reservada y prefiere conceder entrevistas por correo electrónico desde su casa en Ann Arbor, donde vive con su esposo.

Reconocimiento

El primer libro de Carson, *Eros dulce y amargo*, se publicó en 1986 y combinaba la crítica literaria con una exploración del deseo y de la tradición de la antigua Grecia.

Una de sus obras más emblemáticas es “La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos”, publicada en inglés en 2001 y traducida al español en 2003..

Por esta obra, Carson se convirtió en 2001 la primera mujer en ganar el premio T.S. Eliot. También ha sido galardonada con las becas Guggenheim y MacArthur.

A Carson no le ha faltado el reconocimiento y el elogio de otros escritores, como Alice Munro, Michael Ondaatje, Harold Bloom, o Susan Sontag.

“Es una de las pocas escritoras en lengua inglesa de las que leería cualquier cosa que escribieran. Si una revista publica algo suyo, la compro automáticamente”, comentó en algún momento la reconocida escritora, novelista, filósofa y ensayista estadounidense.

Getty Images: Carson, retratada en 1998.

“Casi toda su obra literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de hallar nuevos significados”, señaló Anders Olsson, presidente del comité de literatura.

La Academia destacó su poema “Nox” -un homenaje a su hermano, fallecido hace más de dos décadas en un único y extenso pliego de papel— calificándolo de “obra inolvidable”.

“Aquí se percibe una profunda sensación de pérdida que emerge desde lo más hondo. El resultado es una creación tan escultórica como literaria: un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón con fotografías, cartas y otros textos dedicados a su hermano fallecido”, señaló la Academia.

Carson es la tercera escritora nacida en Canadá en ganar el premio, después de Alice Munro en 2013 y Saul Bellow en 1976 (aunque vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos).

Además de ganar prestigio y un renovado impulso a su reputación, Carson se lleva 12 millones de coronas suecas, el equivalente a aproximadamente US$1,2 millones.

Para conocer a Carson

Getty Images: La Academia expuso tras el anuncio varias de las obras de Carson.

Si no has leído a Carson, aquí te presentamos 5 libros para conocer el mundo y la obra de la autora canadiense:

Eros dulce y amargo (Eros the Bittersweet, 1986): su primera obra, un ensayo sobre el amor romántico y el deseo erótico.

(Eros the Bittersweet, 1986): su primera obra, un ensayo sobre el amor romántico y el deseo erótico. Autobiografía de Rojo (Autobiography of Red, 1998): una novela en verso que reinterpreta el mito de Geriones y Heracles en una clave contemporánea

(Autobiography of Red, 1998): una novela en verso que reinterpreta el mito de Geriones y Heracles en una clave contemporánea La belleza del marido (The Beauty of the Husband, 2001): un ensayo narrativo que explora el dolor y la descomposición de un matrimonio

(The Beauty of the Husband, 2001): un ensayo narrativo que explora el dolor y la descomposición de un matrimonio Si no, el invierno (If Not, Winter, 2002): una traducción y recopilación de los fragmentos poéticos de Safo

19/104

En la edición anterior el premio fue para el autor húngaro László Krasznahorkai.

Desde su primera edición en 1901, este galardón ha sido otorgado a 19 mujeres (incluyendo a Carson) en comparación con 104 hombres.

Sin embargo, desde desde 2017, el premio ha recaído de forma alterna en un hombre y una mujer. La última mujer en ser honrada con el prestigioso galardón fue Han Kang en 2024.

Premio Nobel:

A comienzos de esta semana se anunciaron tres premios científicos: el Nobel de Medicina (otorgado a tres científicos cuyo trabajo llevó a la creación de una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar el funcionamiento del cerebro), el de Física (que reconoció el trabajo de un científico para revelar los secretos de los neutrinos) y el de Química (que premió a dos investigadores por esclarecer la naturaleza de unas misteriosas imágenes especulares en las moléculas).

El viernes se anunciará el Nobel de la Paz y el Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel se presentará el lunes.