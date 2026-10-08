Se hizo pasar por maestra sustituta para proferir insultos racistas a estudiantes en Wisconsin

Una mujer de Wisconsin es acusada de hacerse pasar por una maestra sustituta para ingresar a una escuela secundaria de Milwaukee, donde presuntamente profirió insultos racistas, comentarios sexuales y expresiones ofensivas contra estudiantes.

Amy L. Jones, de 23 años, enfrenta un cargo por hacerse pasar por una empleada pública y cinco cargos por exponer a menores a descripciones perjudiciales, según los documentos relacionados con su arresto del 24 de septiembre.

La mujer habría logrado ingresar a Rufus King International High School, una institución a la que asistió anteriormente, después de decir al personal de la oficina que había sido asignada como maestra sustituta.

De acuerdo con los registros judiciales citados por Law&Crime, Jones habría aprovechado que ese día varios docentes titulares estaban ausentes.

La policía indicó que ocho maestros no acudieron a trabajar y que todas las clases, excepto una, tenían profesores sustitutos.

Habría preparado su ingreso a la escuela

Según los documentos policiales, Jones habría colocado su nombre en una hoja de registro la semana anterior y también habría recorrido las instalaciones antes del incidente.

La escuela se encontraba cerca de su vivienda, de acuerdo con los registros.

El personal escolar creyó que Jones era una maestra sustituta y la asignó a un salón ubicado en el quinto piso.

Durante los primeros 20 minutos de la clase, una maestra que realmente trabajaba en la escuela había dejado preparados materiales para los estudiantes. Sin embargo, cuando esta persona abandonó el aula, Jones habría comenzado a comportarse de manera diferente.

Los estudiantes comenzaron a sospechar que no era una maestra sustituta.

Estudiantes denunciaron insultos y comentarios sexuales

Los alumnos dijeron a la policía que Jones los organizó según su raza y género y que comenzó a utilizar lenguaje vulgar, insultos raciales y expresiones de contenido sexual.

También habría puesto música rap a un volumen muy alto y se habría burlado de los estudiantes por su peso, apariencia, raza y situación económica.

Según los testimonios recogidos por los investigadores, Jones llamó “fatty” a uno de los estudiantes y posteriormente les pidió marihuana y cigarrillos electrónicos.

Cuando los alumnos le dijeron que no tenían esas sustancias, supuestamente los llamó “aburridos” y “molestos”.

Algunos estudiantes grabaron videos del comportamiento de Jones dentro del salón. En uno de ellos, según los documentos policiales, se le escucha utilizar lenguaje vulgar y decirle a un estudiante que se callara.

También habría descrito actos sexuales explícitos frente a estudiantes varones.

Uno de los alumnos denunció específicamente que Jones hizo comentarios racistas contra estudiantes blancos, entre ellos expresiones ofensivas relacionadas con su raza.

Los estudiantes informaron de inmediato lo ocurrido al personal de la escuela después de abandonar el salón.

El director contactó entonces a la agencia encargada de proporcionar maestros sustitutos. La empresa confirmó que Jones no trabajaba para ella, según la policía.

La policía dice que Jones aseguró que estaba aburrida

Las autoridades arrestaron a Jones y la trasladaron a la cárcel del condado de Milwaukee.

Cuando los investigadores la entrevistaron días después del incidente, Jones habría dicho que decidió ingresar a la escuela porque estaba aburrida.

La policía también señaló que la joven parecía sentirse satisfecha con la atención que había recibido por el caso.

Según una declaración incluida en el expediente, Jones habría dicho que pensaba que lo ocurrido la haría “famosa” y que parecía emocionada ante esa posibilidad.

Los investigadores afirmaron que durante la entrevista ella chasqueaba los dedos y bailaba mientras hablaba sobre el incidente.

Jones también habría manifestado que estaba ansiosa por salir de prisión.

La información proporcionada señala que Jones vive con trastorno bipolar. Este dato forma parte del reporte sobre el caso, pero no se establece que su condición haya causado o explicado las conductas que se le atribuyen.

Permanece detenida y tiene audiencia en octubre

Jones permanece detenida en la cárcel del condado de Milwaukee mientras espera su próxima audiencia judicial, programada para el 20 de octubre.

Los cargos en su contra corresponden a las acusaciones presentadas por las autoridades y deberán resolverse durante el proceso judicial. Su arresto y los cargos no constituyen una declaración de culpabilidad.

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