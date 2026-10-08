Una ruptura puede afectar más a 5 signos del zodiaco de octubre a noviembre

Una ruptura amorosa nunca es fácil, pero desde la astrología algunos signos del zodiaco tienden a vivir el final de una relación con mayor intensidad.

Entre octubre y noviembre de 2026, esta tendencia podría hacerse más evidente debido a varios movimientos planetarios relacionados con el amor, los recuerdos y los vínculos emocionales.

Mercurio entrará en retroceso en Escorpio el 24 de octubre, mientras Venus permanecerá retrógrado hasta el 14 de noviembre y regresará a Libra el 25 de octubre.

Desde la perspectiva astrológica, estos movimientos pueden favorecer una etapa de revisión emocional en la que antiguos recuerdos, sentimientos y relaciones vuelvan a ocupar espacio en nuestra mente.

Y según comentan astrólogos para el sitio Times Of India, cinco signos destacan especialmente por la profundidad con la que pueden experimentar una ruptura: Escorpio, Piscis, Cáncer, Leo y Libra.

1. Escorpio

Escorpio puede entregarse completamente cuando encuentra una relación que considera importante.

Su tendencia a observar y conocer profundamente a la pareja hace que recuerde detalles que otras personas podrían pasar por alto.

Puede conocer los miedos, hábitos, deseos y hasta aquello que la otra persona nunca se atreve a decir en voz alta.

Después de una ruptura, esa conexión tan particular puede ser difícil de encontrar nuevamente.

El Sol entrará en Escorpio el 23 de octubre, por lo que este signo tendrá especial protagonismo durante el periodo señalado.

Para quienes intentan superar una relación, tomar distancia de las conversaciones y recuerdos puede ayudar a crear un espacio emocional diferente.

2. Piscis

Piscis tiene una memoria emocional especialmente vinculada con los pequeños momentos.

Puede recordar una tarde especial, un mensaje cariñoso o incluso un plan que nunca llegó a realizarse.

Venus está exaltado en Piscis dentro de la tradición astrológica, una característica que se relaciona con una expresión afectiva basada en la ternura y la sensibilidad.

Por eso, una expareja puede ser recordada como alguien que ofreció una paciencia o comprensión difícil de encontrar.

El paso del tiempo puede hacer que Piscis recuerde principalmente los momentos positivos y deje en segundo plano las razones que provocaron la ruptura.

Recordar también los problemas reales de la relación puede ayudar a mantener una perspectiva más equilibrada antes de responder a un antiguo mensaje.

3. Cáncer

Cáncer puede integrar a su pareja dentro de su vida cotidiana hasta convertir la relación en una colección de pequeños rituales.

Una comida especial, una llamada antes de dormir, una canción o una rutina compartida pueden adquirir un significado emocional enorme.

Cuando la relación termina, esos hábitos permanecen y pueden convertirse en recordatorios constantes de la persona que ya no está.

Cambiar las rutinas puede ser una manera simbólica de comenzar una nueva etapa. Una nueva actividad durante el fin de semana o incluso modificar una ruta habitual puede ayudar a crear recuerdos diferentes.

4. Leo

Leo suele ser generoso con su tiempo, sus elogios y sus demostraciones de afecto.

En una relación, puede hacer que su pareja se sienta especial y valorada. Júpiter en Leo intensifica simbólicamente esta energía, haciendo que los grandes gestos tengan todavía mayor presencia.

Por eso, después de una ruptura, Leo puede extrañar no solamente a la persona, sino también la dinámica de admiración y compañía que existía en la relación.

Pasar tiempo con personas que conocen bien a Leo puede ayudarle a recuperar seguridad y perspectiva. Para una expareja, mientras tanto, los detalles extraordinarios, como una celebración cuidadosamente organizada o una sorpresa memorable, pueden convertirse en recuerdos difíciles de olvidar.

5. Libra

Libra tiene una relación especial con la compañía y el equilibrio. Para este signo, una relación puede sentirse natural cuando existe buena comunicación, acuerdos y consideración mutua.

Por eso, cuando termina el vínculo, el silencio puede resultar más evidente que el conflicto. La ausencia de esa facilidad cotidiana puede ser una de las partes más difíciles de procesar.

Venus regresará a Libra el 25 de octubre, coincidiendo con este periodo de revisión sentimental.

Desde la astrología, esto puede simbolizar el regreso de temas o vínculos del pasado.

Un mensaje aparentemente amistoso de una expareja podría despertar emociones que parecían superadas.

Establecer límites claros puede ayudar a evitar confundir cortesía con una oportunidad para retomar una relación.