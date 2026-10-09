Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 octubre de 2026

Buscarás ampliar tus conocimientos y experimentarás nuevas formas para hacer las cosas. Te interesarán la ecología, el cuidado del medio ambiente y la alimentación orgánica o natural. Verás la vida desde una perspectiva concreta, más elevada, que te permitirá comprender mejor el mundo.

Horóscopo de amor para Capricornio Si llevarte bien con los demás se está haciendo muy difícil y te sientes mal comprendido, la cosa más pequeña puede desencadenar eventos que lleven a controversia que parece imposible de resolver. Los contratiempos te fuerzan a enfrentare al rechazo y a darte cuenta que útil es esperar un poco con problemas que eventualmente serán resueltos a satisfacción de todos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.