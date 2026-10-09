Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 9 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Buscarás ampliar tus conocimientos y experimentarás nuevas formas para hacer las cosas. Te interesarán la ecología, el cuidado del medio ambiente y la alimentación orgánica o natural. Verás la vida desde una perspectiva concreta, más elevada, que te permitirá comprender mejor el mundo.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si llevarte bien con los demás se está haciendo muy difícil y te sientes mal comprendido, la cosa más pequeña puede desencadenar eventos que lleven a controversia que parece imposible de resolver. Los contratiempos te fuerzan a enfrentare al rechazo y a darte cuenta que útil es esperar un poco con problemas que eventualmente serán resueltos a satisfacción de todos.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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