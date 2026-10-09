Horóscopo de hoy para Tauro del 9 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 9 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Hoy el aprendizaje será dejar de lado tu timidez, atreverte a expresar tus dones y mostrar tus habilidades innatas. Volverás a ser la persona tranquila de siempre y podrás disfrutar sin grandes sobresaltos. Tu vida amorosa será tan gratificante como previsible, brindándote seguridad y placer.

Horóscopo de amor para Tauro

Todos parecen estar distraídos de alguna forma. No dejes que la situación también te afecte a ti personalmente, no siempre se trata de ti o tu pareja, si tienes una es probable que este preocupada por algo totalmente diferente. Si eres soltero y acabas de conocer a alguien hay incertidumbre, especialmente si de pronto parece más que distante.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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