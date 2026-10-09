Star Wars: Galactic Racer, el videojuego de carreras que combina velocidad, estrategia y riesgo

“Galactic Racer” es el segundo lanzamiento de la saga en menos de dos meses, tras la llegada del juego de rol y acción “Zero Company”. El título sigue la estela de “Star Wars Episode I: Racer” (1999), que vendió más de tres millones de copias, y de su secuela, “Star Wars Racer Revenge”, lanzada en 2002.

El videojuego fue desarrollado por Fuse Games, cuyos fundadores son veteranos de la industria y trabajaron en las franquicias “Burnout” y “Need for Speed”. Como su nombre indica, el juego apuesta por la velocidad extrema y un espectáculo visual de estilo cinematográfico.

La historia, ambientada entre los episodios VI y VII, tras la caída del Imperio y antes del auge de la Primera Orden, nos pone en la piel de Shade, un piloto que se incorpora a la Liga Galáctica con el objetivo de derrotar a Kestar Bool, uno de los grandes nombres del circuito.

Los jugadores deben competir en diversas carreras para llegar al torneo final. Al terminar un recorrido, el siguiente comienza casi de inmediato. Al perder, se regresa al principio, aunque se conservan las mejoras metas conseguidas, lo que facilita los siguientes intentos.

Al comienzo de cada recorrido, se puede elegir entre tres vehículos: un speeder terrestre, una moto speeder y un speeder rasante. También es posible seleccionar una ventaja inicial, como mayor velocidad o una mejor maniobrabilidad.

Un homenaje al universo de “Star Wars”

La sensación de velocidad y peligro es uno de los puntos fuertes del juego, potenciada por dos tipos de turbo: el convencional, habitual en otros títulos de carreras, y el ramjet, más potente y arriesgado. Este último eleva la temperatura del motor, por lo que es necesario desactivarlo antes de que el vehículo explote. El riesgo aumenta cuando las carreras tienen lugar en planetas con temperaturas elevadas.

La dificultad es considerable, sobre todo en las eliminatorias, donde un par de accidentes pueden poner fin a una competición. A esto se suman los peligros propios de cada planeta. En Centinela 1, por ejemplo, el ácido puede dañar el vehículo; en Jakku, el calor puede envolverlo en llamas; y en Ando Prime, las bajas temperaturas dificultan la conducción.

El espíritu de “Star Wars” está presente en la ambientación, los sonidos, los diseños y la variedad de especies. También se refleja en guiños como el regreso del tramposo Sebulba, una referencia que apela a la nostalgia de los jugadores y recupera las carreras de vainas que aparecieron en la película “La amenaza fantasma”.

“Star Wars: Galactic Racer” combina la velocidad característica de los juegos de carreras con la estrategia necesaria para gestionar los daños y una estructura que obliga a asumir riesgos. Al mismo tiempo, rinde homenaje al universo de ciencia ficción concebido por George Lucas hace casi medio siglo.

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bt (EFE, Star Wars)