La Opinión dice sí a la Proposición 38

Poco después de asumir su segunda presidencia en enero de 2025, Donald Trump canceló o congeló subvenciones de investigación científica y médica que fueron aprobadas por el Congreso.

Según el Centro Brennan, a comienzos de 2026, casi la mitad de esos fondos permanecían congelados o cancelados. En todo el país, el total de fondos sustraídos a su objetivo original en aquel entonces fue de 177.000 millones de dólares.

Y si bien una parte de los fondos fueron restaurados, las interrupciones y retrasos continuaron.

El propósito de la Proposición 38 que los votantes de California ya están decidiendo es crear un recurso estable a disposición de los científicos para permitir el avance de la ciencia. Financiará investigaciones en temas de inmunología e inmunoterapia, un tratamiento que utiliza el sistema inmunitario para detectar y detener enfermedades, con énfasis en la prevención y cura del cáncer, las enfermedades cardíacas y el Alzheimer.

La Proposición 38 destinará al Estado el 10% de los ingresos generados por las terapias financiadas para pagar el costo de los bonos. Los fondos no se ofrecerán a empresas con fines de lucro. Los pacientes de California recibirán un precio inferior en 20% al promedio nacional. Las instituciones, y no individuos, serán los propietarios de cualquier propiedad intelectual creada.

La mitad de los ingresos de los bonos irán a universidades sin fines de lucro o institutos de investigación médica. La otra mitad, a un único instituto sin fines de lucro de investigación de inmunología e inmunoterapia afiliado a un campus de la Universidad de California, con el cual se asociará el Estado.

CalMatters identificó este instituto como el California Institute for Immunology and Immunotherapy que estará ubicado en el campus de UCLA, en Los Ángeles.

Este inciso generó controversia. Los oponentes a la medida lo consideran caprichoso y temen que ese instituto beneficiará al principal donante de la campaña.

Pese a los alegatos, consideramos que los adelantos que las investigaciones así financiadas proveerán para la prevención y cura de enfermedades son prioritarios para reanudar investigaciones frenadas por la actitud del gobierno de Trump.

Así lo entienden también organizaciones como la Asociación de ELA (la enfermedad de Lou Gehrig), la Asociación del Alzheimer, la American Nurses Association / California (ANA\C), entre otras, que apoyan la medida.

Además, están a favor de la Proposición 38 tanto el partido Demócrata como el partido Republicano de California.

La Opinión apoya la Proposición 38 y exhorta a sus lectores a votar por ella.