México condena a los asesinos de un surfista estadounidense y dos australianos

Un juez declaró culpables a tres hombres por el asesinato de los hermanos australianos Callum y Jake Robinson y de su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, quienes fueron asesinados durante un viaje para practicar surf en Baja California en abril de 2024.

De acuerdo con información publicada por el semanario Zeta Tijuana, el juez Raúl Hernández Arellano determinó que Jesús Gerardo García Cota, alias “El Kekas”, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N” son responsables de los delitos acreditados durante el juicio, entre ellos homicidio calificado, robo con violencia y robo de vehículo con violencia.

El fallo se dio a conocer el viernes 9 de octubre, al concluir un proceso judicial que atrajo la atención internacional por las circunstancias del crimen y la nacionalidad de las víctimas.

La audiencia para determinar las sanciones quedó programada para el próximo 16 de octubre.

Un viaje de surf que terminó en tragedia

Los hechos ocurrieron a finales de abril de 2024, cuando los tres jóvenes viajaron a Baja California para practicar surf y acampar en la zona de Punta San José, al sur de Ensenada.

Los hermanos Callum y Jake Robinson, originarios de Australia, viajaban con su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad. Tras perder contacto con ellos, sus familiares reportaron su desaparición y comenzaron las labores de búsqueda.

El 3 de mayo de 2024, las autoridades localizaron los cuerpos de los tres jóvenes en el interior de un pozo en las inmediaciones de Punta San José.

Las investigaciones establecieron que las víctimas presentaban heridas de bala en la cabeza. Cerca de la zona también fue encontrada la camioneta en la que se desplazaban, la cual había sido incendiada.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el ataque estuvo relacionado con un intento de robo del vehículo y sus piezas. Los agresores habrían confrontado a los surfistas y disparado contra ellos cuando se resistieron.

El testimonio que reveló todo

Durante el juicio, que se prolongó durante varias semanas, se presentaron testimonios y otros elementos de prueba para establecer la participación de los acusados en el triple homicidio.

Uno de los testimonios relevantes fue el de Ary Gisell Silva Raya, expareja de García Cota, quien declaró sobre las circunstancias previas y posteriores al ataque.

La mujer había recibido una sentencia de 20 años de prisión en noviembre de 2025 por delitos de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia relacionados con el caso.

Aunque el juez ya emitió un fallo condenatorio, todavía está pendiente la determinación de las penas que deberán cumplir los tres hombres.

La Fiscalía General de Baja California solicitó una pena de hasta 210 años de prisión para cada acusado. La sanción definitiva deberá establecerse en la audiencia programada para el 16 de octubre.

Durante la resolución estuvieron presentes Martin y Debra Robinson, padres de los hermanos australianos, quienes viajaron a México para seguir el proceso judicial.

La familia ha expresado que el veredicto representa un avance en su búsqueda de justicia, aunque ninguna resolución puede reparar la pérdida de sus hijos.

Sigue leyendo:

– Autoridades entregan a EE.UU. los cuerpos de los dos surfistas australianos asesinados en México.

– El surfista estadounidense asesinado en México estaba a punto de casarse en Ohio.