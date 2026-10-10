Por la Proposición 45

California sufre un déficit de construcción de al menos un millón y medio de viviendas.

Un motor de esta situación son las revisiones ambientales. Actualmente, los desarrolladores deben constatar si sus proyectos podrían perjudicar en el futuro el “tráfico local, contaminación atmosférica, flora y fauna, niveles de ruido, calidad de las aguas subterráneas y objetos de importancia histórica o arqueológica”. Estas condiciones ralentizan la construcción, suben la densidad habitacional, atrasan el desarrollo del estado y encarecen las casas, ya que los constructores pasan el incremento de costos al consumidor.

Actualmente, la obtención de permisos ambientales en California lleva entre 16 y 32 semanas. En estados sin proceso de revisión de impacto ambiental estatal (Texas, Wyoming, Florida o Idaho), el plazo es de 3 a 8 semanas. En otros que sí lo tienen (Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Arizona e Indiana), el plazo es de 6 a 12 semanas. La diferencia es el tiempo que llevan las repetidas capas de participación pública.

La Proposición 45 en la boleta electoral enmienda la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) de 1970; procura agilizar los plazos para completar evaluaciones ambientales, obtener permisos y solucionar litigios relacionados.

Patrocina la medida llamada “Ley para construir una California asequible” la Cámara de Comercio de California. La apoya una coalición de más de 170 organizaciones empresariales, ambientales y médicas.

Los oponentes a la medida afirman que su coalición supera las 500 organizaciones y activistas, incluyendo las de medio ambiente, justicia ambiental, derechos civiles y sindicatos. Advierten que debilita las salvaguardias ambientales y dará más control a promotores y agencias públicas que construyen. Pero de lo que se trata es encontrar un nuevo balance entre los requerimientos del medio ambiente y el beneficio a la población.

Si los votantes aprueban la Proposición 45 los proyectos todavía pasarán revisiones ambientales, pero limitadas a 365 días hábiles contados desde que la solicitud se considere completa. Los tribunales deberán decidir demandas dentro de 270 días calendario, incluyendo juicio y apelaciones. En lugar de que los organismos públicos consideren varias alternativas para reducir los impactos ambientales, el promotor presentaría una sola para evaluación de la agencia.

La medida incluye viviendas, carreteras, puentes, escuelas, banda ancha y mitigación de incendios forestales.

En junio pasado nuevas leyes redujeron la burocracia y aceleraron la construcción en ciertas viviendas en zonas ya desarrolladas. La Proposición 45 ampliará el rango de viviendas beneficiadas e incluirá carreteras, infraestructura hídrica, hospitales y otros proyectos.

La Opinión apoya la Proposición 45 y urge a sus lectores a votar por ella en las elecciones que culminan el 3 de noviembre.