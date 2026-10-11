Horóscopo de hoy para Acuario del 11 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 11 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Esta Luna Nueva pondrá sobre la mesa trámites relacionados con inmigración, asuntos legales o títulos académicos. Podrías conocer gente nueva, pero tendrás que superar ciertas barreras mentales, ya que serán personas de diferentes regiones, creencias o ambientes.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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