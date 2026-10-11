Horóscopo de hoy para Virgo del 11 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 11 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

En esta Luna Nueva podrás cobrar dinero que te adeudan y ponerte al día con tus pagos. Las trabas se solucionarán si actúas estratégicamente. También podrías comenzar una nueva sociedad comercial, pero siendo consciente del impacto serio que tendrá sobre tu economía.

Horóscopo de amor para Virgo

Si todo parece frenético y fuera de control, es poco probable que pueda hacerse algo útil. Puedes sentir que la situación es inquietante y notar que tan irritados están los demás, especialmente aquellos que más te importan y que más quieres. Mantén un perfil bajo, espera hasta que la serenidad y normalidad regresen antes de considerar hacer algo.

Horóscopo de dinero para Virgo

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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