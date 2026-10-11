Horóscopo de hoy para Virgo del 11 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 11 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En esta Luna Nueva podrás cobrar dinero que te adeudan y ponerte al día con tus pagos. Las trabas se solucionarán si actúas estratégicamente. También podrías comenzar una nueva sociedad comercial, pero siendo consciente del impacto serio que tendrá sobre tu economía.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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