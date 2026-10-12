Editorial: Jorgel Chávez al Distrito de Reabastecimiento de Agua del Sur de California

La Junta Directiva del Distrito de Reabastecimiento de Agua del Sur de California (WRD) gestiona y reabastece las aguas subterráneas para unos cuatro millones de personas en el condado de Los Ángeles. La División 4 abarca total o parcialmente a Bell, Bell Gardens, Commerce, Cudahy, East Los Angeles, Florence-Graham, Huntington Park, Los Angeles, Lynwood, Maywood, Montebello, Monterey Park, Pico Rivera, South Gate, Vernon, Walnut Park y Willowbrook.

En las elecciones para la WRD del Sur de California División 4, compiten tres candidatos: Jorgel Chávez, analista de políticas hídricas, concejal y exalcalde de Bell Gardens, 40,000 habitantes; el titular, Sergio Calderon, que se postula para un quinto término consecutivo, y Samuel Peña, docente.

Chávez creció en Bell Gardens. Fue el concejal más joven en la historia del condado angelino al ser electo a los 23 años en 2020, se graduó cum laude con licenciatura en Ciencias Políticas y maestría en Administración Pública de la Universidad del Sur de California, el primero de su familia en seguir estudios académicos.

Organizó a trabajadores de comida rápida del estado con el sindicato SEIU, contribuyendo a que lograran un salario mínimo de 20 dólares por hora.

Chávez tiene como prioridad proteger el suministro de agua frente a los Centros de Datos de Inteligencia Artificial, que consumen 300,000 galones al día o más para sus sistemas de enfriamiento. Estudios revelan que se expanden a comunidades más pequeñas, cuyo suministro es frágil. Además, prevenir que suban los costos para los residentes; ampliar el reciclaje y captación de aguas pluviales, apoyar la revitalización del río Los Ángeles, y explorar la desalinización.

Por todo ello, La Opinión apoya a Jorgel Chávez para el WRD y solicita de sus lectores votar por él en los comicios que culminan el 3 de noviembre.