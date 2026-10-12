Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 12 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Los astros anuncian invitaciones a eventos y celebraciones que estimularán tu creatividad. Conocerás personas magnéticas que despertarán tus intereses y compartirán tus sueños más profundos. Serás selectivo al elegir con quién relacionarte, pero cuando surja una afinidad, será intensa.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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