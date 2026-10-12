Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 octubre de 2026

Los astros anuncian invitaciones a eventos y celebraciones que estimularán tu creatividad. Conocerás personas magnéticas que despertarán tus intereses y compartirán tus sueños más profundos. Serás selectivo al elegir con quién relacionarte, pero cuando surja una afinidad, será intensa.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.