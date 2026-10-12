Rusia no confirma tregua energética anunciada por Donald Trump

El Kremlin no confirma que Rusia haya aceptado la tregua energética en Ucrania anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump. “Continúan los contactos, en cuanto tengamos algo que decir al respecto les informaremos sin falta”, dijo Dmitri Peskov, vocero presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al mismo tiempo, recordó la postura del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre los llamamientos al alto el fuego, ya que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigió una tregua de 60 días para celebrar elecciones: “Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello”.

“Buscamos medidas verdaderamente eficaces y decisiones responsables que allanen el camino para una solución pacífica”, añadió. Por otro lado, aseguró que Rusia “está agradecida” a Washington por sus esfuerzos diplomáticos “para lograr un arreglo al conflicto”.

Tregua para “recuperar fuerzas”

Peskov añadió minutos más tarde que “si Kiev realmente quiere celebrar elecciones, entonces el presidente ruso, el comandante supremo, estará dispuesto a ordenar no realizar ataques contra Ucrania el día de las elecciones, justo el día de la votación”.

“No creo que él (Zelenski) merezca una pausa. No creo que volvamos a caer en la trampa de las garantías y las promesas”, comentó, por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. El político repitió el argumento de que Kiev quiere una tregua para “recuperar fuerzas”, tiempo en el que sus aliados europeos pueden suministrarle nuevo armamento “para la continuación de la guerra terrorista contra el pueblo ruso”.

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