Alerta con la Rivian R2: detectan un defecto que puede dejarla sin potencia

La Rivian R2 enfrenta un nuevo contratiempo justo cuando la marca busca impulsar las entregas de su SUV eléctrica. Un defecto detectado durante la fabricación llevó a la compañía a ordenar una revisión que, aunque afecta a pocas unidades, responde a un riesgo importante para la seguridad.

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La campaña contempla apenas 14 vehículos del año modelo 2027. Sin embargo, el problema podría provocar una pérdida repentina de potencia mientras el automóvil está en circulación. Además, se trata del segundo llamado a revisión que involucra a la R2 en menos de un mes.

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Una conexión eléctrica bajo investigación

El defecto está relacionado con un sujetador de la batería de alto voltaje, específicamente en una barra colectora. Si el tornillo no tiene el apriete adecuado, la conexión puede fallar y provocar que el vehículo pierda la tracción.

El caso quedó registrado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) con el número 26V-625. Rivian no ha informado de accidentes, lesiones ni quejas de clientes vinculadas con esta falla.

La investigación comenzó en septiembre, cuando un trabajador encontró un sujetador que no cumplía con el nivel de apriete requerido, pese a haber pasado por un proceso automatizado.

Después de revisar los registros de producción, Rivian identificó 14 unidades potencialmente afectadas y ajustó la programación de sus equipos para detectar conexiones que no cumplan con los parámetros establecidos.

La compañía señala que los vehículos involucrados ya se encuentran en sus centros de servicio y que sus propietarios fueron contactados directamente.

Reparación gratuita para los propietarios

Los técnicos inspeccionarán la conexión eléctrica, corregirán el apriete y sustituirán los componentes que presenten daños, si es necesario. La reparación no requiere una actualización remota, como ocurrió con el llamado anterior.

Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

Las cartas oficiales para los propietarios están previstas para el 28 de noviembre de 2026. Ese mismo día, los números de identificación vehicular (VIN) incluidos en la campaña podrán consultarse en el portal de la NHTSA.

Quienes necesiten información adicional pueden comunicarse con Rivian al 1-888-748-4261.

Segundo llamado a revisión en pocas semanas

Este episodio llega después de otra campaña relacionada con una falla en la cámara de reversa, que incluyó 2,481 unidades de la R2 dentro de una revisión más amplia de vehículos Rivian. En aquel caso, la solución se aplicó mediante una actualización de software.

Las primeras entregas de la R2 comenzaron en junio con la versión Performance Launch Package, cuyo precio inicial es de $57,990 dólares.

Durante el tercer trimestre, Rivian fabricó 19,751 vehículos y entregó 19,248. La empresa mantiene su objetivo de cerrar el año con entre 65,000 y 70,000 unidades entregadas.

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