Autoridades mexicanas liberaron a un líder criminal a cambio de 3 agentes secuestrados

La Fiscalía General del Estado de Morelos liberó a José David Vergara, alias “El Güero Gym”, horas después de detenerlo durante un operativo contra la extorsión, luego de que integrantes de una célula delictiva retuvieran a tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente en el municipio de Totolapan.

De acuerdo con información publicada por medios mexicanos, el intercambio ocurrió la tarde del lunes alrededor de las 19:35 horas, cuando las autoridades entregaron al detenido para recuperar a los tres servidores públicos secuestrados.

La propia Fiscalía estatal confirmó la liberación de sus colaboradores y señaló que activó los protocolos de atención correspondientes para salvaguardar su integridad.

La dependencia sostuvo que la protección de la vida de su personal fue prioritaria ante la situación de riesgo.

Captura desató bloqueos y violencia

La captura de José David Vergara, identificado por las autoridades como un generador de violencia vinculado al grupo denominado Pueblos Unidos, provocó una reacción de integrantes de la organización, quienes habrían retenido a los agentes para presionar por su liberación.

? Cinco horas de tensión: Morelos vivió momentos de incertidumbre por el operativo contra ‘El Güero Gym’, objetivo prioritario que terminó siendo liberado. #PorLaMañana con Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) pic.twitter.com/JNlklQsH0Q — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 13, 2026

Según los reportes periodísticos, los hechos derivaron en bloqueos carreteros en distintos puntos de la región oriente de Morelos.

También se reportaron vehículos incendiados, quema de neumáticos, obstáculos colocados en las vialidades y detonaciones de armas de fuego. Estos acontecimientos complicaron el despliegue de las corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con el diario El Universal, uno de los tres colaboradores de la Fiscalía resultó herido por arma de fuego y permanecía hospitalizado en condición estable, según los datos difundidos por la institución.

La liberación de los agentes se produjo después de que la Fiscalía entregara al hombre detenido. La dependencia justificó su actuación con el argumento de que debía privilegiar la vida de su personal ante la amenaza que enfrentaban.

El episodio abrió cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta institucional frente a las presiones de grupos delictivos y sobre las consecuencias de entregar a una persona detenida para recuperar a funcionarios retenidos.

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