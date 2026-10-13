Cómo limpiar tu aura cuando es afectada por la energía de personas negativas

¿Alguna vez has sentido cansancio, incomodidad o una sensación de pesadez después de pasar tiempo con ciertas personas o visitar lugares que no te transmiten tranquilidad?

Desde la espiritualidad y las creencias esotéricas, estas sensaciones suelen relacionarse simbólicamente con las llamadas energías negativas y con la necesidad de recuperar el equilibrio interior.

El aura se describe en algunas tradiciones espirituales como un campo energético que rodea a los seres vivos y refleja su estado emocional y espiritual.

Aunque su existencia como campo multicolor no está demostrada científicamente, la idea de purificarla forma parte de diversas prácticas esotéricas orientadas a la introspección, la relajación y el bienestar personal.

Si quieres incorporar un ritual a tu rutina espiritual, existe una técnica que utiliza sal marina, limón, incienso y una vela blanca.

Estos elementos se consideran símbolos de purificación y renovación en distintas prácticas.

A continuación, descubre cómo realizar este ritual en casa y qué precauciones debes tener en cuenta.

¿Cómo afectan las energías negativas al aura?

De acuerdo con creencias esotéricas, las interacciones cotidianas pueden dejar una sensación de agotamiento emocional, especialmente después de convivir con personas conflictivas o atravesar situaciones estresantes.

Dentro de esta interpretación, se dice que el aura puede perder su equilibrio y necesita una limpieza para recuperar su luminosidad.

Cuando una persona experimenta irritabilidad, preocupación constante o cansancio, es importante recordar que estas sensaciones también pueden relacionarse con el estrés, la falta de descanso o las dificultades personales, señalan videntes y tarotistas de sitios como Tarot Cristina.

Sin embargo, dedicar unos minutos a respirar, meditar y establecer límites saludables puede ayudar a recuperar la calma.

Para quienes disfrutan de las prácticas espirituales, un ritual de limpieza energética puede funcionar como un momento simbólico para cerrar una etapa difícil y renovar las intenciones.

Sal marina: un elemento tradicional para la limpieza energética

En el mundo esotérico, la sal se utiliza como símbolo de protección, purificación y renovación.

Algunas personas la colocan en determinados espacios del hogar o la incorporan en rituales para representar la eliminación de aquello que desean dejar atrás.

El limón suele asociarse con la frescura y la limpieza, mientras que el incienso se emplea para crear un ambiente propicio para la meditación.

Por su parte, la vela blanca representa simbólicamente la paz, la claridad y los nuevos comienzos.

Estos significados pertenecen a las tradiciones espirituales y no implican que los ingredientes puedan eliminar energías negativas de manera comprobada.

Su valor puede estar en la intención personal y en el espacio de tranquilidad que se crea durante la práctica.

Cómo limpiar tu aura con sal marina, limón e incienso

Para realizar esta práctica necesitarás sal marina, un limón, incienso y, si deseas utilizarla, una vela blanca.

También puedes preparar un recipiente con agua tibia o utilizar la bañera. Antes de comenzar, procura que el espacio esté limpio, ventilado y libre de distracciones.

Enciende el incienso únicamente si puedes mantenerlo bajo supervisión, lejos de toallas, cortinas y otros materiales inflamables. Si utilizas una vela, colócala sobre una superficie estable y resistente al calor.

Prepara el agua de limpieza simbólica

Si tienes bañera, llena una parte con agua tibia a una temperatura agradable. Exprime una pequeña cantidad de limón en un recipiente aparte y añade un poco de sal marina.

Puedes mezclar los ingredientes con agua y utilizar la preparación como parte de tu ritual simbólico, sin necesidad de añadirla a toda la bañera.

Si no tienes bañera, puedes mantener el recipiente junto a la ducha y dedicar unos minutos a la meditación después de bañarte.

No es necesario verter la mezcla sobre el cuerpo para realizar una práctica espiritual.

Importante: el limón y la sal pueden irritar la piel, especialmente si tienes heridas, dermatitis o piel sensible. Evita aplicarlos directamente sobre el cuerpo, el rostro o las zonas íntimas.

No mezcles ingredientes con agua demasiado caliente y suspende la práctica si notas molestias.

Medita y establece una intención positiva

Una vez que hayas preparado el ambiente, respira lentamente y concéntrate en lo que deseas soltar: preocupaciones, pensamientos repetitivos o situaciones que te han quitado tranquilidad.

Puedes imaginar que dejas atrás aquello que ya no necesitas y que haces espacio para nuevas experiencias.

En lugar de centrarte en el temor a las malas vibras, procura orientar el ritual hacia la serenidad, el autocuidado y la recuperación del equilibrio emocional.

Al terminar, ventila el lugar, apaga de forma segura el incienso y la vela, y dedica unos minutos a descansar.

¿Cada cuánto tiempo debes limpiar tu aura?

Algunas fuentes esotéricas recomiendan realizar este tipo de ritual una vez al mes, aunque no existe una frecuencia científicamente establecida.

Puedes incorporarlo cuando necesites un momento de reflexión, siempre que no sustituya otras medidas importantes para tu bienestar.

También puedes cuidar tu equilibrio emocional mediante el descanso, la actividad física, la meditación y el establecimiento de límites con personas que te generan estrés.

La limpieza energética puede ser una práctica simbólica, pero no necesitas atribuir cada emoción desagradable a una influencia externa.