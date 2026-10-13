Honda Civic 2027 suma una versión con más lujo y tecnología

El Honda Civic tendrá nuevos argumentos para conquistar a los compradores en Estados Unidos.

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La gama 2027 incorpora una versión que apunta a quienes buscan mayor comodidad sin pagar necesariamente por un sistema híbrido, además de mejoras tecnológicas para una de sus variantes electrificadas.

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La novedad principal es el Civic Sport-L, ubicado entre el Sport convencional y el Sport Hybrid. Su precio inicial será de $28,495 dólares para el sedán, una cifra que lo posiciona como una alternativa intermedia dentro de la familia.

Más comodidad sin subir a la versión híbrida

El Sport-L incorpora tapicería de cuero, asientos delanteros calefactables, ajustes eléctricos para los asientos delanteros y climatizador de dos zonas. También suma espejos de tocador iluminados, molduras interiores plateadas y un bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero.

Con estos elementos, Honda busca ofrecer parte del equipamiento de las versiones superiores a quienes prefieren mantener una mecánica convencional.

La propuesta también permite acercarse a una experiencia más refinada sin llegar al Sport Touring Hybrid.

El sistema híbrido gana un toque deportivo

Otra novedad aparece en el Civic Sport Touring Hybrid 2027, que incorpora la tecnología S+ Shift, estrenada en el Honda Prelude 2026.

Este sistema simula los cambios de una transmisión deportiva mediante marchas virtuales, ajustes en las revoluciones y modificaciones en el sonido del motor.

El objetivo es ofrecer una conducción más dinámica y una mayor conexión con el conductor, más allá de la eficiencia característica de la mecánica híbrida.

Seguridad de serie en toda la gama

Todos los Civic 2027 incluyen Honda Sensing, un paquete que reúne asistencias como el frenado con mitigación de colisión y detección de peatones, el control de crucero adaptativo y la asistencia para mantenerse en el carril.

También incorpora advertencia de colisión frontal y funciones para reducir el riesgo de salida de la carretera. En las versiones Sport se añaden el monitor de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero.

Honda señala que sus tecnologías Sensing se han instalado en más de 10 millones de vehículos en Estados Unidos desde su lanzamiento en 2014.

El adiós del Honda Civic Type R en Europa. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Precios del Honda Civic 2027

La gama presenta diferentes precios según la carrocería y el sistema de propulsión.

Sedán

Civic LX: desde $24,995 dólares.

Civic Sport: desde $26,995 dólares.

Civic Sport-L: desde $28,495 dólares.

Civic Sport Hybrid: desde $29,695 dólares.

Civic Sport Touring Hybrid: desde $32,695 dólares.

Hatchback

Civic Sport: desde $28,195 dólares.

Civic Sport-L: desde $29,695 dólares.

Civic Sport Hybrid: desde $30,895 dólares.

Civic Sport Touring Hybrid: desde $33,895 dólares.

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