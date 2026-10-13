Horóscopo de hoy para Sagitario del 13 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te espera una prueba interesante: un viaje interior para comprender más profundamente tu pasado. Intenta limpiar energías invisibles recurriendo a frases como: “Suelto lo que ya no me pertenece”. Esa será tu medicina para sanar heridas. La inteligencia emocional te ayudará a purificar tu alma.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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