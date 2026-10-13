Horóscopo de hoy para Sagitario del 13 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Te espera una prueba interesante: un viaje interior para comprender más profundamente tu pasado. Intenta limpiar energías invisibles recurriendo a frases como: “Suelto lo que ya no me pertenece”. Esa será tu medicina para sanar heridas. La inteligencia emocional te ayudará a purificar tu alma.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu vida romántica toma un buen ritmo, las propuestas que recibes llenan un deseo o te hacen un llamado. Al principio tal vez te sientas halagado, pero pronto se volverá demasiado. No tengas miedo de rechazar a alguien si ya fue demasiado, recuerda, solo aquellos que están realmente interesados en ti pueden aceptar un no.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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