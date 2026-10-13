Kim Jong-un presume arsenal nuclear; Corea del Norte exhibe nuevo misil capaz de alcanzar a EE.UU.

Corea del Norte exhibió su arsenal más avanzado, incluidos misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar territorio estadounidense, durante la inauguración de un museo militar encabezada por Kim Jong-un, en un momento marcado por nuevas pruebas armamentísticas y tensiones con Corea del Sur.

Las imágenes difundidas el martes por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) mostraron al líder norcoreano recorriendo las instalaciones, acompañado por su esposa, su hija y altos funcionarios del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea.

El acto se realizó el domingo, en el marco del 81 aniversario de la fundación del partido, y presentó una amplia colección de armas que incluye misiles nucleares, drones de combate, sistemas navales, tanques y armamento de infantería. Entre las piezas más destacadas figura el Hwasong-20, un misil balístico intercontinental (ICBM) de combustible sólido al que Corea del Norte atribuye un alcance de aproximadamente 15,000 kilómetros (9,320 millas), suficiente para llegar a Estados Unidos.

Según los reportes, el sistema está diseñado para transportar múltiples ojivas nucleares. También se exhibieron misiles Hwasong-17, de combustible líquido, proyectiles hipersónicos de alcance intermedio y misiles balísticos lanzados desde submarinos.

Des vues intéressantes du missile intercontinental nord-coréen dans le nouveau musée inauguré par Kim Jong-un. pic.twitter.com/9r8XLWy7Lx — Nicolas Pillet (@nicolas_pillet) October 13, 2026

Un museo para mostrar el poderío militar norcoreano

La KCNA presentó el Museo de la Revolución de la Defensa Nacional como un símbolo de los avances militares del país. Kim afirmó que las instalaciones representan un tesoro nacional que demuestra cómo Corea del Norte protege su soberanía, la seguridad de sus ciudadanos y la paz.

El mandatario también prometió continuar el desarrollo de armamento basado en la ideología Juche, doctrina oficial que promueve la autosuficiencia nacional, y anticipó que la colección crecerá tanto en tamaño como en contenido.

Las autoridades no revelaron la ubicación exacta ni las dimensiones del recinto. Sin embargo, un análisis de imágenes satelitales realizado por NK News apunta a que podría encontrarse en la zona conocida como Hagap, asociada desde hace décadas con un presunto emplazamiento nuclear.

Las fotografías oficiales muestran largas salas que parecen túneles subterráneos. Imágenes satelitales también registraron trabajos recientes de pavimentación en un estacionamiento cercano, días antes de la inauguración. La ubicación propuesta no ha sido confirmada por Pionyang.

[??] Szanowany Towarzysz Kim Jong Un przeci?? wst?g?, oficjalnie inauguruj?c dzia?alno?? muzeum.



Nast?pnie zwiedzi? placówk? wraz z uczestnikami ceremonii.



Z dum? podkre?li?, ?e tak wyj?tkowy skarb rewolucyjny, jak Muzeum Rewolucji w Dziedzinie Obronno?ci Narodowej, jest – pic.twitter.com/4u47YeTOeS — People's Korea (@Peoples_Korea) October 13, 2026

Prueba de misiles coincide con acercamiento diplomático incierto

La inauguración ocurrió un día antes de que Corea del Norte realizara nuevos lanzamientos de misiles balísticos. El martes, la KCNA calificó como un éxito la prueba del lunes y aseguró que representaba un avance importante para mejorar sus sistemas de armas ofensivas.

Corea del Sur y Japón detectaron al menos dos lanzamientos durante la mañana. Tokio reportó que uno recorrió unos 220 kilómetros y otro aproximadamente 910 kilómetros, aunque los detalles técnicos divulgados por Pionyang fueron limitados.

El análisis de imágenes oficiales de NK News sugirió que uno de los proyectiles podría corresponder a una variante del misil balístico de corto alcance Hwasong-11C. No obstante, las diferencias entre las distancias reportadas dejan abierta la posibilidad de que se hayan probado dos tipos de misiles.

Corea del Norte exhibió su arsenal más avanzado, incluidos misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar territorio estadounidense. Crédito: Agencia Estatal de Noticias KCNA | EFE

La actividad militar ocurre mientras aumentan las fricciones entre las dos Coreas. Seúl acusó a Pionyang de colocar minas terrestres que hirieron a tres soldados surcoreanos, mientras el gobierno norcoreano negó su participación y acusó a su vecino de justificar provocaciones fronterizas.

En paralelo, el presidente Donald Trump dijo que considera posible reunirse con Kim durante su viaje a China para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. Trump ha expresado reiteradamente su interés en reanudar el diálogo con el líder norcoreano. Sin embargo, hasta ahora Pionyang no ha mostrado públicamente una respuesta favorable a esos intentos, mientras continúa fortaleciendo su capacidad militar.

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