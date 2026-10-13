Latinos dando vida a Los Angeles
Efrain Madrid for La Opinion's Somos L.A. Columna
Efrain Madrid
Creo que los latinos son la columna vertebral de Los Ángeles porque constituimos la mayoría de la población. Vayas donde vayas, verás comunidades latinas. Trabajamos incansablemente para llegar a fin de mes, y aun así nos mantenemos felices. Compartimos nuestras tradiciones con los habitantes de Los Ángeles a través de nuestras celebraciones.
Personalmente, soy mexicano y me enorgullece ver a otros latinos triunfar en lo que hacen. Ya sea en el sector de la restauración, en el periodismo o en cualquier otra profesión, me llena de alegría ver a los latinos prosperar, porque nosotros le damos vida a esta ciudad. Nosotros le damos color a la ciudad. Nosotros definimos lo que es Los Ángeles.
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