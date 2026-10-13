Los mejores y peores lugares para comprar anteojos en línea y en persona





Encuestamos a casi 60,000 miembros para saber qué tiendas de anteojos ofrecen la mejor selección, precios, servicio al cliente y más. Además, revelamos cuáles recibieron las calificaciones más bajas en nuestra encuesta.

Las tiendas de anteojos en línea obtuvieron buenas calificaciones en nuestra encuesta a miembros por la variedad de monturas que ofrecen.

By Catherine Roberts

Alrededor del 68% de los adultos en Estados Unidos usa anteojos con receta, según una encuesta de 2024 de The Vision Council, una asociación comercial sin fines de lucro que representa a la industria óptica. Si tú eres uno de ellos, querrás asegurarte de que tus anteojos funcionen bien, sean cómodos y duraderos, y te queden bien.

Por eso, Consumer Reports se propuso averiguar qué tiendas de anteojos, tanto físicas como en línea, realmente cumplen con lo que prometen.

En nuestra encuesta del otoño de 2025, recopilamos las respuestas de 58,435 miembros de CR sobre los anteojos con receta que habían comprado durante los dos años anteriores. Los participantes evaluaron las tiendas donde los compraron y respondieron preguntas sobre la calidad del producto, el precio, el servicio al cliente, el cuidado con el que les ajustaron los anteojos, el servicio posterior a la compra, las políticas de la tienda, la variedad disponible y otros aspectos.

Solo incluimos en la puntuación de cada tienda las respuestas de las personas que compraron allí tanto las monturas como los lentes. Ofrecemos calificaciones completas de 43 tiendas, disponibles aquí para los miembros de CR. Seas miembro o no, la guía de compra de tiendas de anteojos de CR también ofrece consejos útiles.

Estos son algunos de nuestros principales hallazgos para ayudarte a encontrar las mejores tiendas de anteojos según tus necesidades.

Cómo compran los consumidores sus anteojos con receta

Aunque en internet hay una gran variedad de lugares donde puedes comprar anteojos con receta, la mayoría de los consumidores (el 90% en nuestra encuesta) todavía los compra en tiendas físicas. La comodidad es un factor clave. La razón que los participantes mencionaron con más frecuencia para elegir una tienda fue que allí se habían hecho el examen de la vista. Entre quienes compraron en línea, el factor principal fue la comodidad de hacer la compra por internet.

Los mejores lugares para comprar anteojos

En general, descubrimos que los consumidores estaban satisfechos con la tienda que eligieron. Alrededor de la mitad de las tiendas que evaluamos obtuvieron buenas calificaciones.

Entre las tiendas físicas, Costco Optical, Davis Vision, Eyemart Express, Kaiser Permanente, Sam’s Club Optical, Vista Optical (una empresa que opera tiendas de productos ópticos en instalaciones militares) y Walmart Vision Center encabezaron la lista por sus altas calificaciones de satisfacción general. Las tiendas independientes y los consultorios privados de oftalmólogos también estuvieron entre los mejores.

En cuanto a las tiendas en línea, Payne Glasses superó ampliamente a las demás, aunque 39DollarGlasses.com y ZenniOptical.com también obtuvieron puntuaciones aceptables.

Warby Parker, que vende anteojos tanto en línea como en tiendas físicas en todo el país, también obtuvo una muy buena puntuación general.

Lo más importante al comprar anteojos

Entre los participantes de la encuesta que compraron anteojos, el factor que más influyó en su satisfacción general fue la calidad del producto, seguido del precio y de la calidad del servicio que recibieron durante la compra.

Calidad: Los anteojos deben estar bien fabricados, ser duraderos y atractivos, y corregir adecuadamente la visión. Por eso, no sorprende que la calidad fuera un aspecto importante para los consumidores. Treinta y una de las 43 tiendas recibieron buenas calificaciones en esta categoría, pero solo cinco obtuvieron las puntuaciones más altas: Payne Glasses, las tiendas de anteojos independientes, consultorios privados de especialistas en la salud visual, Oakley y Ray Ban. Sin embargo, las puntuaciones generales de Oakley y Ray Ban bajaron debido a sus bajas calificaciones en otras categorías, especialmente en precio y servicio posterior a la compra.

Precio: El precio promedio que los miembros pagaron por sus anteojos en nuestra encuesta fue de $213 después del seguro. Sin embargo, el precio de un par de anteojos puede variar mucho y, en un pequeño porcentaje de los casos, superar los $1,000. Costco Optical fue la única tienda física que obtuvo la calificación más alta por sus precios. Las demás tiendas con las mejores puntuaciones en esta categoría operan en línea: 39DollarGlasses.com, EyeBuyDirect.com, Goggles4u, Payne Glasses y ZenniOptical.com. Sin embargo, ten en cuenta que EyeBuyDirect.com, Goggles4u y ZenniOptical.com también recibieron algunas de las calificaciones más bajas de nuestra encuesta por su servicio posterior a la compra.

Aunque los consumidores calificaron bien en general a los consultorios privados de especialistas en la salud visual y a las tiendas independientes, estos recibieron algunas de las puntuaciones más bajas por sus precios altos.

Servicio: Esto puede incluir la ayuda del personal, ya sea por medio de un chat en vivo o en persona, para programar una cita, pedir monturas directamente al fabricante, orientarte sobre los recubrimientos de los lentes o simplemente decirte que las monturas estilo aviador te quedan mejor que los modelos cuadrados sin aro. Costco Optical, Kaiser Permanente, Vision Source y Vista Optical recibieron las calificaciones más altas por servicio al cliente y atención de seguimiento en nuestra encuesta, al igual que las tiendas independientes y los consultorios privados de especialistas en la salud visual.

Los peores lugares para comprar anteojos

¿En qué tiendas tuvieron las experiencias más negativas los participantes de nuestra encuesta? Stanton Optical obtuvo, por un margen considerable, las calificaciones más decepcionantes de todas las tiendas incluidas. Otras que obtuvieron bajas puntuaciones fueron America’s Best Contacts & Eyeglasses, Clarkson Eyecare, Cohen’s Fashion Optical, Eyeglass World, Eyeconic.com, Glasses.com, GlassesUSA.com, MyEyeDr., SVS Vision y Optical Outlets.

Claro, la satisfacción depende de cada persona. Si estás contento con la tienda donde compras tus anteojos, no tienes por qué cambiar. Pero si buscas un mejor precio o servicio, o si es la primera vez que necesitas lentes con receta y quieres una recomendación, los miembros pueden consultar las calificaciones de tiendas de anteojos de CR para ver nuestro informe completo y saber cuáles obtuvieron buenos resultados.

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