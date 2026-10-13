Precio del dólar en México hoy, 13 de octubre del 2026

En países con una fuerte relación comercial y donde hay muchos trabajadores inmigrantes enviando remesas, el movimiento del dólar frente al peso mexicano es fundamental en el día a día de muchas personas. Revisar las cotizaciones de cada jornada es importante para quienes dependen del tipo de cambio, especialmente cuando el mercado presenta variaciones más pronunciadas de lo habitual.

Este martes 13 de octubre, el dólar estadounidense se cotizó en un promedio de $18.30 pesos mexicanos durante la apertura, con un incremento del 0.19% frente a los $18.26 pesos del cierre anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones. Otras referencias sitúan su precio promedio alrededor de los $18.29 pesos por billete verde.

Durante los últimos siete días, la divisa estadounidense acumula un avance del 1.75% frente al peso. En la comparación interanual, registra un ligero aumento del 0.03%, por lo que su valor permanece prácticamente sin cambios respecto al mismo periodo del año anterior.

La volatilidad del tipo de cambio se ubica en 12.15%, por encima de la referencia del 7.9%. Este indicador refleja movimientos más amplios de lo habitual, por lo que los precios de compra y venta pueden presentar diferencias durante la jornada.

El lunes, el peso logró recuperarse después de varias sesiones complicadas. La moneda mexicana cerró en 18.2559 unidades por dólar, con una apreciación del 0.73%, de acuerdo con las cifras reportadas para el mercado cambiario.

La recuperación llegó después de que el peso acumulara una caída semanal cercana al 1.4%, su quinta pérdida consecutiva. El viernes anterior, la divisa mexicana llegó a negociarse en 18.4990 unidades por dólar, su nivel más débil desde noviembre de 2025.

El Banco de México (Banxico) informó que el dólar cerró el lunes en $18.2628 pesos, según el promedio de las transacciones bancarias. Por su parte, la cotización del mercado cambiario terminó alrededor de los $18.26 pesos por dólar.

Para este martes 13 de octubre, el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $18.2542 pesos por dólar.

En tanto, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $18.4163 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias varían según la institución y el tipo de operación. Estos son los precios de compra y venta reportados para este martes:

BBVA México : compra en $17.49 pesos y venta en $18.63 pesos .

: compra en $17.49 pesos y . Banamex: compra en $17.69 pesos y venta en $18.71 pesos.

y venta en $18.71 pesos. Banco Azteca: compra en $17.35 pesos y venta en $18.79 pesos.

Banorte: compra en $17.15 pesos y venta en $18.70 pesos.

Santander: compra en $17.20 pesos y venta en $18.90 pesos.

Entre estas instituciones, Banamex ofrece el precio de compra más alto, mientras que BBVA México presenta el precio de venta más bajo. La diferencia es importante: los bancos pagan una cantidad al recibir dólares de sus clientes y cobran otra cuando les venden la divisa.

Para quienes viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familiares, el tipo de cambio influye en la cantidad de pesos que recibe el destinatario. Estas son las referencias reportadas para este martes:

Western Union: $17.94 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado .

. MoneyGram: $18.83 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

. Wise: $18.20 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

Antes de comprar dólares, venderlos o enviar una remesa, conviene verificar el tipo de cambio vigente y la cantidad que se recibirá después de aplicar los cargos correspondientes. Las cotizaciones pueden modificarse durante el día y el precio anunciado no siempre coincide con el que se ofrece al momento de realizar la operación.

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