Último día para que las mujeres reclamen un pago si usan esta aplicación

Millones de mujeres en Estados Unidos podrían tener derecho a recibir dinero por una situación que involucra la privacidad de su información personal. No obstante, las personas elegibles deben actuar rápido, ya que nos encontramos en el último día para reclamar su pago. Te explicamos todos los detalles para saber si calificas.

Este jueves 15 de octubre vence el plazo para que las usuarias elegibles de Flo, una aplicación para monitorear el ciclo menstrual, soliciten una parte de un acuerdo de demanda colectiva por $59.5 millones de dólares. La compensación está destinada a quienes utilizaron la plataforma durante un periodo específico y cumplan con los requisitos establecidos en el sitio oficial del acuerdo.

¿Quiénes pueden reclamar dinero por la aplicación Flo?

Las mujeres que descargaron y utilizaron Flo entre el 1 de noviembre de 2016 y el 28 de febrero de 2019 pueden presentar una reclamación para recibir una parte de los fondos disponibles. Por ahora, no se ha determinado cuánto dinero recibirá cada participante. El monto individual dependerá de la cantidad total de reclamaciones válidas que se presenten dentro del plazo establecido.

La fecha límite para registrarse es este jueves a las 23:59 horas del Pacífico.

Para iniciar el proceso, las usuarias deben ingresar al sitio oficial periodtrackerdataprivacylitigation.com, donde pueden consultar los requisitos y completar su solicitud.

Los pagos a las personas elegibles podrán enviarse mediante PayPal, Venmo, Apple Pay, Amazon, depósito directo o cheque.

El acuerdo preliminar también contempla una diferencia para las demandantes que residen en California, quienes recibirán el doble de lo que corresponda a las participantes de otros estados.

La aprobación definitiva del acuerdo está prevista para el 29 de octubre, de acuerdo con los registros judiciales citados en la información del caso.

Por qué Flo enfrenta una demanda colectiva

El litigio comenzó en 2021, cuando usuarios de la aplicación presentaron una demanda colectiva contra Flo, la plataforma de análisis de aplicaciones móviles Flurry, Google y Meta. Los demandantes alegaron que se compartieron datos privados de salud con grandes empresas tecnológicas, pese a que Flo había prometido que esa información no sería divulgada.

El caso llegó a juicio el 21 de julio de 2025. Antes de que el tribunal emitiera una sentencia sobre las reclamaciones contra Flo, Google y Flurry, estas partes acordaron resolver el litigio mediante un acuerdo extrajudicial. Las empresas niegan las acusaciones y sostienen que no cometieron ninguna irregularidad.

El acuerdo busca compensar a las personas que cumplen los criterios de elegibilidad, aunque no significa que las compañías hayan admitido responsabilidad por las conductas denunciadas.

¿Qué pasará con la demanda contra Meta?

En agosto de 2025, Meta fue declarada responsable por su participación en la recopilación y el uso comercial no autorizados de datos de salud personales introducidos en Flo, en violación de la Ley de Invasión de la Privacidad de California, según el sitio web del acuerdo.

Las personas que tengan derecho a recibir dinero por ese veredicto serán contactadas más adelante, de acuerdo con la información publicada en el portal del caso.

Además, aceptar un pago del acuerdo con Flo, Flurry y Google no elimina el derecho de una persona elegible a recibir una compensación relacionada con el veredicto contra Meta. Se trata de procedimientos separados, por lo que las usuarias deben revisar las condiciones aplicables a cada uno.

Quienes crean cumplir los requisitos deben consultar cuanto antes el portal oficial y completar la reclamación antes de que venza el plazo.

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