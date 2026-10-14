Gemini 4 Argon: qué es, qué novedades trae y cómo probar la nueva IA de Google

Google presentó Gemini 4 Argon, su nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para resolver tareas largas, complicadas y de alto impacto. A diferencia de un asistente que responde preguntas rápidas, Argon está pensado para trabajar durante más tiempo en problemas reales, como programar, analizar documentos, investigar, detectar fallos de seguridad o crear proyectos visuales.

La gran promesa es sencilla. Argon no solo conversa, sino que puede planificar, ejecutar varios pasos y revisar su propio trabajo. Google lo describe como un modelo para el “trabajo profundo”, especialmente útil cuando una tarea requiere entender mucho contexto y tomar decisiones con precisión.

Qué novedades trae Gemini 4 Argon

La principal novedad es su capacidad para manejar tareas complejas de varios pasos. En vez de limitarse a responder un mensaje, el modelo puede recibir un objetivo amplio, buscar información, escribir código, corregir errores y entregar un resultado más completo. Google asegura que Argon destaca en programación, finanzas, derecho, ciberseguridad y ciencia.

Para los usuarios comunes, esto puede traducirse en un asistente más útil para organizar información, preparar propuestas, analizar archivos o convertir ideas dispersas en algo presentable. Por ejemplo, Google muestra que Argon puede tomar una carpeta desordenada con datos de un proyecto y transformarla en una presentación clara para un cliente.

Otra mejora importante está en el razonamiento visual y espacial. Argon entiende mejor imágenes, diseños, entornos 3D y relaciones físicas entre objetos. Eso le permite crear visualizaciones, animaciones, juegos sencillos o incluso archivos para impresión 3D a partir de fotos y bocetos.

También mejora la forma en que escribe. Según Google, Argon responde de manera más directa, repite menos ideas innecesarias, evita frases hechas y sigue mejor las instrucciones de estilo. En la práctica, eso debería significar respuestas más claras y menos textos llenos de rodeos.

En programación, los resultados anunciados son llamativos. Google afirma que Argon ayudó a sus ingenieros a aumentar los envíos de código automatizado en más de un 35% y a reducir los retrocesos de código en casi un tercio. También participó en una reorganización de partes del código de Chrome, un proyecto que normalmente habría tomado meses y que, con ayuda del modelo, se completó en semanas.

Para quién está pensado Gemini 4 Argon

Argon no es un modelo pensado únicamente para expertos. Google lo puso a disposición de desarrolladores, empresas, científicos, profesionales y usuarios avanzados, aunque sus funciones más potentes están orientadas a quienes trabajan con proyectos grandes.

Los programadores son uno de los públicos más claros. Argon puede ayudar a revisar bases de código enormes, encontrar errores, optimizar programas y automatizar tareas repetitivas. Para alguien que desarrolla software, la diferencia puede ser pasar horas buscando un fallo a recibir ayuda para identificarlo y corregirlo.

Las empresas y profesionales también son un destino natural. Google destaca su utilidad en documentos largos, análisis de datos, tareas legales, financieras y científicas. La idea es que el modelo pueda leer mucha información, conectar datos y proponer conclusiones o borradores con mayor contexto.

Los investigadores y científicos reciben funciones especialmente ambiciosas. Google menciona casos de uso en computación cuántica, energía de fusión, enfermedades raras y diseño de enzimas. En uno de los ejemplos, Argon ayudó a identificar una alteración cromosómica que otros programas no habían detectado durante años.

Los expertos en ciberseguridad también tienen un papel importante. El modelo puede auditar código, buscar vulnerabilidades y ayudar a corregirlas antes de que sean aprovechadas. Google señala que se está ampliando el acceso a cientos de socios de su programa Fairwind, enfocado en defensores de seguridad.

Y para el público general, Argon estará disponible en la aplicación Gemini y en el AI Mode de Search, aunque solo para suscriptores de Google AI Pro o Google AI Ultra. Los desarrolladores podrán usarlo mediante la API de Gemini, AI Studio y Android Studio, mientras que las empresas tendrán acceso a través de Gemini for Business, la API y Google Antigravity.

Cuánto cuesta y cómo probarlo

Google lanzó Argon con un precio introductorio de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida para desarrolladores y empresas. Los tokens son pequeñas unidades de texto que la IA procesa, algo parecido a fragmentos de palabras. Después del 30 de noviembre de 2026, el precio subirá a 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de tokens de salida.

Para usuarios individuales, no hay que pagar por token. Basta con tener una suscripción activa a Google AI Pro o Google AI Ultra para probarlo en la app de Gemini o en AI Mode dentro de la Búsqueda de Google.

Google también abrió un programa para 10,000 científicos, quienes podrán solicitar acceso gratuito durante seis meses al nivel de uso más alto de Google Antigravity, su entorno de trabajo con agentes de IA. La incorporación será gradual y dependerá de elegibilidad, capacidad y selección.

¿Por qué importa este lanzamiento?

Gemini 4 Argon representa un cambio de enfoque. Google no está presentando solamente un chatbot más rápido, sino una herramienta para que la IA participe en proyectos largos y difíciles. Si cumple lo prometido, podría convertirse en un compañero de trabajo para programadores, investigadores, empresas y creadores que necesitan ayuda para pasar de una idea a un resultado concreto.

La clave estará en ver cómo se comporta fuera de las demostraciones. Aun así, Argon deja clara la dirección de Google: menos respuestas superficiales y más inteligencia artificial capaz de trabajar de principio a fin.

Sigue leyendo:

• Gemini Omni llegó para cambiar todo lo que sabías sobre la IA de Google

• Google Personal Intelligence: la nueva búsqueda con IA que te ofrece respuestas personalizadas

• Gemini se renueva en Google I/O 2026: más rápido, más inteligente y más integrado