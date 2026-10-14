Según estudios de mercado recientes de la principal asociación del sector digital en Alemania, Bitkom, solo en este país cerca de la mitad de las viviendas utiliza aplicaciones para “hogares inteligentes”, y esto va en aumento.

¿Gusanos de IA en robots aspiradores?

La empresa de IA Anthropic ha publicado un informe según el cual un software de inteligencia artificial malicioso podría pronto alojarse en electrodomésticos conectados entre sí, copiarse de forma autónoma en otros dispositivos y volver a activarse en ellos.

Los virus informáticos que se copian de un ordenador a otro existen desde hace décadas y se los conoce como “gusanos” informáticos. Estos se aprovechan de baches de seguridad o accesos con poca protección.

Los gusanos de la IA serían mucho más complejos y potencialmente mucho más dañinos: podrían resolver problemas de forma autónoma y adaptarse a distintos dispositivos. Para ello, tendrían que desenvolverse, por ejemplo, en sistemas operativos diferentes o con una memoria de trabajo limitada. Además, tendrían que averiguar por sí mismos cómo funcionar en otros dispositivos o cómo identificar y eludir las nuevas actualizaciones de seguridad.

Un robot aspirador, ¿pronto un peligro en el hogar inteligente? Crédito: Jean-François Frey/PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP/picture alliance | Deutsche Welle

Propagación a través de televisores

Los investigadores de Anthropic analizaron si los modelos de IA también pueden funcionar con equipos relativamente económicos. En un experimento, distribuyeron un modelo de IA entre 15 dispositivos económicos de Android TV, asignando a cada uno una parte de los cálculos. Con ello, demostraron que pueden llevarse a cabo ciertas aplicaciones de IA sin necesidad de un gran centro de datos.

En un entorno de prueba controlado, configuraron otros ocho dispositivos Android simulados. El modelo de IA fue capaz de alojarse en uno de esos dispositivos, autorreplicarse e infectar los demás. En cuatro de los cinco intentos, logró alcanzar los ocho objetivos; en el otro intento restante, siete de los ocho.

Si a un modelo de IA de este tipo se lo dotara del software malicioso adecuado, podría adaptarse con relativa rapidez a entornos desconocidos, alterar procesos e incluso eludir diversas medidas de seguridad. Según los desarrolladores de Anthropic, un “gusano de la IA” podría tardar entre uno y dos días en instalarse en un dispositivo nuevo.

¿Una red de bots formada por electrodomésticos?

Todo esto puede resultar muy problemático, porque la IA podría agrupar los diversos dispositivos infectados en una gran red de bots, y cuantos más dispositivos se vean afectados, más rápido podría propagarse el gusano de la IA. Lo que a su vez significaría que el software malicioso ya no dependería de un servidor central, sino que sería capaz de acceder a aparatos eléctricos distintos con un software diferente.

En resumen, sería muy difícil, por su naturaleza descentralizada, contener a un malware o software malicioso de la IA, aunque se desconectaran de la red los dispositivos infectados y se corregieran sus vulnerabilidades de seguridad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los investigadores de Anthropic configuraron deliberadamente el acceso a los dispositivos de prueba de forma muy sencilla y sin apenas medidas de protección digital.

Tras el ciberataque masivo contra supermercados en Francia, hubo que destruir una gran cantidad de alimentos que requerían refrigeración. (12.10.2026). Crédito: Fred Tanneau/AFP | Deutsche Welle

Sistemas de refrigeración sobrecalentados

Un incidente ocurrido en Francia demuestra la gravedad de las consecuencias de un ciberataque contra sistemas de control interconectados. En la noche del 11 al 12 de octubre de 2026, se manipularon los sistemas de refrigeración y congelación de numerosos supermercados. En las instalaciones afectadas, las temperaturas llegaron a alcanzar los 50 grados Celsius, por lo que alimentos se echaron a perder y, en algunos casos aislados, se produjeron incendios y daños técnicos.

Los supermercados modernos supervisan sus instalaciones de refrigeración mediante controladores digitales. Al parecer, el software de protección estaba parcialmente obsoleto, una vulnerabilidad que los atacantes posiblemente aprovecharon como puerta de entrada para su ciberataque.

¿Una nueva dimensión para los ciberataques?

Las investigaciones sobre las circunstancias del ciberataque continúan en curso. Todavía no está claro si usaron gusanos de la IA. Así y todo, es un hecho que las investigaciones más recientes de Anthropic demuestran que la IA podría facilitar el desarrollo de software malicioso y permitir ataques a dispositivos conectados.

La Agencia Francesa de Ciberseguridad, ante lo sucedido en los supermercados, recomendó a todas las empresas actualizar periódicamente sus dispositivos conectados y desactivar por completo los accesos innecesarios a internet.

(rmr/cp)

No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquíy marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.