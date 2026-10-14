Necesitamos instituciones como La Opinión
Oscar de la Hoya para la columna Somos L.A. de La Opinión
Óscar de la Hoya, Leyenda del boxeo y empresario
¡Feliz aniversario, La Opinión! Qué hito tan extraordinario. Cien años sirviendo, informando y elevando a la comunidad de habla hispana constituyen un logro excepcional. Estoy profundamente agradecido por todo el cariño y el apoyo que La Opinión me ha brindado a lo largo de mi vida y mi carrera, desde mis inicios como joven boxeador aficionado en busca del oro olímpico hasta mi trayectoria profesional y más allá.
Este periódico ha estado presente para contar mi historia y las historias de tantos otros miembros de nuestra comunidad. Siempre he creído firmemente en La Opinión y en su misión, y me enorgullece haber invertido personalmente en el periódico y en lo que representa. Ahora más que nunca, necesitamos instituciones como La Opinión para amplificar nuestras voces, celebrar nuestros logros y contar las historias que inspiran a la próxima generación. Gracias por 100 años de compromiso con nuestra comunidad. ¡Por los próximos 100!