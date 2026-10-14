Necesitamos instituciones como La Opinión

Oscar de la Hoya para la columna Somos L.A. de La Opinión

Oscar de la Hoya para la columna Somos L.A. de La Opinión

Oscar de la Hoya para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Óscar de la Hoya

Óscar de la Hoya, Leyenda del boxeo y empresario

¡Feliz aniversario, La Opinión! Qué hito tan extraordinario. Cien años sirviendo, informando y elevando a la comunidad de habla hispana constituyen un logro excepcional. Estoy profundamente agradecido por todo el cariño y el apoyo que La Opinión me ha brindado a lo largo de mi vida y mi carrera, desde mis inicios como joven boxeador aficionado en busca del oro olímpico hasta mi trayectoria profesional y más allá.

Este periódico ha estado presente para contar mi historia y las historias de tantos otros miembros de nuestra comunidad. Siempre he creído firmemente en La Opinión y en su misión, y me enorgullece haber invertido personalmente en el periódico y en lo que representa. Ahora más que nunca, necesitamos instituciones como La Opinión para amplificar nuestras voces, celebrar nuestros logros y contar las historias que inspiran a la próxima generación. Gracias por 100 años de compromiso con nuestra comunidad. ¡Por los próximos 100!

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