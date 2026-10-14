Omar García Harfuch descartó que EE.UU. realice ataques a embarcaciones en aguas mexicanas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que exista una propuesta para que Estados Unidos ataque o bombardee embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico en aguas mexicanas, como parte de sus operaciones contra estas organizaciones en otras zonas de América Latina.

Tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política del Senado, el funcionario aseguró que la cooperación bilateral en materia de seguridad marítima se concentra en el intercambio de información, la coordinación de patrullajes y las acciones conjuntas entre autoridades de ambos países.

“No ha habido, no se ha puesto ni siquiera sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en mares mexicanos”, sostuvo García Harfuch, al precisar que el mecanismo de colaboración entre ambos gobiernos no contempla este tipo de intervenciones militares.

Asimismo, el secretario enfatizó que los acuerdos de seguridad deben desarrollarse dentro del marco legal mexicano y con respeto a la soberanía nacional.

“No se ha puesto ni siquiera sobre la mesa”, así confirmó el secretario de #Seguridad, Omar García #Harfuch, que #EUA no atacará embarcaciones en mares mexicanos como lo hizo con #Venezuela.



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Coordinación marítima

García Harfuch explicó que México mantiene comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para compartir información de inteligencia y dar seguimiento a los movimientos de embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

El funcionario también destacó la participación de la Secretaría de Marina (Semar) en las operaciones de vigilancia e intercepción marítima, y mencionó una acción coordinada con la Guardia Costera de Estados Unidos.

En ese contexto, señaló que las autoridades mexicanas son las encargadas de ejecutar los operativos correspondientes en aguas nacionales, conforme a las atribuciones establecidas por la legislación del país.

La postura del secretario se produce en medio de la atención generada por las operaciones estadounidenses contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico en otras regiones, particularmente en el Caribe y el océano Pacífico, y de las interrogantes sobre el alcance que podría tener esa estrategia en territorio marítimo mexicano.

Marina reporta decomisos de cocaína

Como ejemplo de los resultados de la cooperación bilateral, García Harfuch destacó el decomiso de aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca, en una operación coordinada entre la Secretaría de Marina y la Guardia Costera estadounidense.

Según la información difundida por las autoridades, la intervención permitió asegurar una embarcación con presunta carga ilícita y detener a seis personas.

El decomiso se suma a las más de 90 toneladas de cocaína que, de acuerdo con el secretario, la Marina ha incautado en el mar durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario sostuvo que estos resultados representan un golpe a las capacidades financieras de las organizaciones criminales y evitan que cantidades importantes de droga lleguen a los mercados ilegales.

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