Rusia ataca plantas eléctricas de Ucrania pese a la tregua energética anunciada por Trump

En un mensaje publicado en Telegram, el ministerio de Defensa de Rusia dice haber atacado las centrales termoeléctricas Dárnitskaya (TETS-4) y Kíevskaya (TETS-5), en la capital de Ucrania. Según el ejército ruso, estas plantas suministran electricidad a instalaciones militares y empresas del complejo industrial militar.

“Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra (…) instalaciones energéticas en Kiev y las regiones de Kiev y Járkov, que daban servicio al complejo industrial militar y al Ejército ucraniano”, reza el anuncio en Telegram.

Además, en Kiev también atacaron el centro de procesamiento de datos ATM Ukrsibbank, que ya se había convertido en objetivo de los drones rusos el pasado viernes.

600,000 hogares sin electricidad

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asegura que esta nueva oleada de ataques a gran escala contra Ucrania ha dejado varios muertos y heridos. Según él, al menos 600,000 hogares se han quedado sin electricidad.

Zelenski dice que Rusia utilizó 39 misiles balísticos y más de 102 drones contra el suministro energético y las infraestructuras críticas del país. Los ataques causaron daños importantes en 26 instalaciones del sector eléctrico y en otras cuatro relacionadas con el petróleo y el gas.

El sábado 10 de octubre, Trump criticó duramente los ataques ucranianos a refinerías del país vecino, algo que ha llevado a Washington a autorizar hasta abril operaciones rusas con diésel para controlar la subida de los precios. Además, indicó que Rusia y Ucrania habrían acordado una tregua energética, algo que ninguna de las dos partes confirmó.

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