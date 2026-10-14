Salsa que sostiene
Ilan Shapiro Strygler para la columna Somos L.A. de La Opinión
Doctor Ilan Shapiro Strygler
La comunidad latina en Los Ángeles no solo sostiene, transforma. Somos padres, madres, trabajadores esenciales, cuidadores, emprendedores y líderes que mantienen viva la economía y el tejido social. Desde clínicas hasta escuelas, desde la construcción hasta la cultura, nuestra presencia impulsa progreso diario. Como médico, veo resiliencia, familia y compromiso con el bienestar colectivo.
Más que una columna vertebral, somos una salsa única que aporta color, sabor y oportunidades. Invertimos en nuestros hijos, apoyamos a nuestros mayores y construimos futuro con esfuerzo. Cuando la comunidad latina avanza, Los Ángeles crece con más salud, equidad y esperanza para todos hoy mismo.
Trending