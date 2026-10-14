Salsa que sostiene

Ilan Shapiro Strygler para la columna Somos L.A. de La Opinión

Ilan Shapiro Strygler para la columna Somos L.A. de La Opinión

Ilan Shapiro Strygler para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Ilan Shapiro Strygler

Doctor Ilan Shapiro Strygler

La comunidad latina en Los Ángeles no solo sostiene, transforma. Somos padres, madres, trabajadores esenciales, cuidadores, emprendedores y líderes que mantienen viva la economía y el tejido social. Desde clínicas hasta escuelas, desde la construcción hasta la cultura, nuestra presencia impulsa progreso diario. Como médico, veo resiliencia, familia y compromiso con el bienestar colectivo.

Más que una columna vertebral, somos una salsa única que aporta color, sabor y oportunidades. Invertimos en nuestros hijos, apoyamos a nuestros mayores y construimos futuro con esfuerzo. Cuando la comunidad latina avanza, Los Ángeles crece con más salud, equidad y esperanza para todos hoy mismo.

En esta nota

La Opinion 100
Trending
Contenido Patrocinado
Trending