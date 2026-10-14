Salsa que sostiene

Doctor Ilan Shapiro Strygler

La comunidad latina en Los Ángeles no solo sostiene, transforma. Somos padres, madres, trabajadores esenciales, cuidadores, emprendedores y líderes que mantienen viva la economía y el tejido social. Desde clínicas hasta escuelas, desde la construcción hasta la cultura, nuestra presencia impulsa progreso diario. Como médico, veo resiliencia, familia y compromiso con el bienestar colectivo.

Más que una columna vertebral, somos una salsa única que aporta color, sabor y oportunidades. Invertimos en nuestros hijos, apoyamos a nuestros mayores y construimos futuro con esfuerzo. Cuando la comunidad latina avanza, Los Ángeles crece con más salud, equidad y esperanza para todos hoy mismo.