EE. UU. hará exploración "masiva" de recursos naturales en Groenlandia

Donald Trump acaba de anunciar la próxima exploración de recursos naturales en Groenlandia. “¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia“, escribió Trump en un mensaje en Truth Social. “La cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi (…) cualquier lugar del mundo”, agregó.

Según el presidente de Estados Unidos, el inicio de estas actividades sería inminente, aunque su mensaje no da detalles de cómo sería la participación de su país. En su publicación, Trump añade que cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendría que pasar por Groenlandia. Según él, las defensas estadounidenses interceptarían allí de forma rutinaria drones, misiles u otras armas que ni siquiera se han inventado todavía.

Acuerdo sobre presencia militar

El mes pasado, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para ampliar de forma permanente su presencia militar en la isla.

Dinamarca y Groenlandia subrayaron, por su parte, que esto no afectaría a la soberanía groenlandesa. El acuerdo pretende poner fin a las tensiones entre los países implicados. En el pasado, Trump había amenazado en repetidas ocasiones con poner bajo control estadounidense Groenlandia, un territorio de importancia estratégica.

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