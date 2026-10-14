Una mujer mató a puñaladas a su esposo y a su hijo de 3 años en un popular resort de Pensilvania

Una mujer de 27 años fue acusada de matar a puñaladas a su esposo y a su hijo de 3 años en una habitación de un resort familiar en los montes Poconos, en Pensilvania, antes de presuntamente intentar quitarse la vida, según documentos judiciales.

Metallica Rose Harrison, residente de Towanda, enfrenta dos cargos de homicidio criminal por las muertes de Charles Harrison y del niño, identificado en la denuncia por sus iniciales, T.H. Los cuerpos fueron encontrados el lunes 12 de octubre en una habitación del Great Wolf Lodge, ubicado en Scotrun, en el municipio de Pocono.

La investigación comenzó después de que Harrison llamara al servicio de emergencias 911 para pedir ayuda, de acuerdo con la denuncia penal. Durante la llamada, habría manifestado que necesitaba ayuda para morir y que su esposo y su hijo ya estaban muertos.

El fiscal del condado de Monroe, Michael Mancuso, describió el caso como una “tragedia doméstica violenta” al anunciar los cargos contra la mujer el martes.

La mujer llamó al 911 para pedir ayuda

Según la denuncia, la Policía de Pocono Township acudió a la habitación 2030 del resort alrededor de las 3:13 p. m. del lunes, después de recibir una llamada en la que Harrison habría expresado intenciones suicidas.

Durante la comunicación, la mujer manifestó que tenía cuchillos, pero que no estaban funcionando como esperaba. Cuando le preguntaron si estaba sola, habría respondido que su esposo y su hijo ya habían muerto en la cama.

Al llegar, los agentes encontraron a Harrison en la entrada de la habitación con cortes sangrantes en la muñeca izquierda y heridas superficiales en el cuello. La mujer les habría dicho que quería estar con su esposo y su hijo, según el documento judicial.

Los policías encontraron a Charles Harrison con múltiples heridas de arma blanca en el pecho. El niño presentaba aparentemente una herida de arma blanca en la misma zona, de acuerdo con la denuncia.

La mujer fue trasladada al campus Monroe del hospital St. Luke’s, en Stroudsburg, para recibir atención médica.

Durante el traslado en ambulancia, Harrison habría expresado frustración porque la sangre se estaba coagulando, pese a que, según indicó, había tomado medicamentos para diluirla.

“Todos los días trabajo muy duro para ser la mejor persona, la mejor madre, la mejor esposa. No se suponía que terminara así. Se suponía que tendría a mi familia feliz. Eso era lo que imaginaba desde niña”, habría dicho, según la denuncia.

Hallaron dos cuchillos en el baño de la habitación

Los investigadores encontraron un cuchillo grande de cocina y otro más pequeño en el baño de la habitación, según el documento judicial. Ambos tenían mangos de color verde azulado.

El personal del Great Wolf Lodge indicó a la policía que ninguno de los cuchillos correspondía al tipo de utensilios que utiliza el establecimiento. Los investigadores también encontraron varios frascos de medicamentos esparcidos por la habitación.

De acuerdo con la información de seguridad del resort citada en la denuncia, la familia se había registrado el 21 de septiembre y había extendido su reservación el 5 de octubre. La salida estaba prevista para el martes 13 de octubre.

Las grabaciones de vigilancia mostraron que los tres integrantes de la familia entraron a la habitación alrededor de las 6:53 p. m. del domingo. Más tarde, Harrison y su esposo acudieron a la sala de videojuegos del complejo y regresaron a la habitación cerca de las 11:22 p. m., según la denuncia.

Los investigadores continúan recopilando pruebas para establecer las circunstancias de las muertes. El médico forense del condado de Monroe tenía previsto realizar las autopsias durante esa semana.

Harrison permanece detenida mientras avanza la investigación

Harrison fue acusada de dos cargos de homicidio criminal y quedó detenida sin derecho a fianza mientras espera una audiencia preliminar, de acuerdo con las autoridades. Hasta el momento de la información proporcionada, el expediente judicial no identificaba a un abogado que la representara.

El fiscal Mancuso calificó la escena como un complejo caso de doble homicidio y señaló que la investigación continúa para reunir pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

El funcionario también recordó que la acusada se presume inocente y que la Fiscalía debe demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

La Policía de Pocono Township describió el caso como una tragedia familiar aislada y afirmó que no existe una amenaza para la comunidad.

Por su parte, Great Wolf Lodge expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que coopera plenamente con las autoridades. Un portavoz del resort indicó que los agentes determinaron rápidamente que no existía un riesgo de seguridad en curso para los demás huéspedes.

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