Acusan a un hombre de intentar ahogar a una mujer de 67 años durante un robo en un centro comercial de Illinois

Un hombre de 35 años fue acusado de intento de asesinato y agresión agravada después de presuntamente intentar robarle el bolso a una mujer de 67 años y sumergirle repetidamente la cabeza en un estanque de un centro comercial en Skokie, Illinois, en los suburbios de Chicago.

El sospechoso, identificado como William Dobbs, fue arrestado después del ataque contra April Di Ganci, ocurrido cerca de un estanque de peces koi ubicado en el extremo norte del centro comercial Westfield Old Orchard, frente a una tienda Bath & Body Works, según documentos judiciales y un comunicado del Departamento de Policía de Skokie.

Las autoridades indicaron que Dobbs y la víctima no se conocían.

De acuerdo con la policía, el hombre golpeó a Di Ganci sin provocación aparente con un bolso tipo alforja y luego la empujó al estanque. Varios testigos que se encontraban en el lugar intervinieron y lograron separarlo de la mujer.

«Pensamos que simplemente estaba nadando solo hasta que nos acercamos y vimos a una mujer debajo del agua», relató un testigo a CBS News.

Según los documentos judiciales, cada vez que Di Ganci conseguía liberarse y sacar la cabeza del agua, Dobbs presuntamente volvía a sujetarla para sumergirla.

Los primeros reportes de los testigos señalaban que el agresor podía estar armado con una pistola. Sin embargo, la policía informó que no encontró ningún arma de fuego en poder del sospechoso.

La víctima sufrió una conmoción cerebral y fracturas

Di Ganci sufrió lesiones durante el ataque, entre ellas una conmoción cerebral, vértebras fracturadas y hematomas en el ojo y el brazo izquierdos, según los documentos judiciales.

La intervención de las personas que presenciaron el incidente permitió apartar al sospechoso de la víctima y poner fin a la agresión.

El Departamento de Policía de Skokie arrestó a Dobbs, quien posteriormente quedó bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El caso ha generado preocupación por la violencia ocurrida en un espacio comercial concurrido. En un comunicado, la administración de Westfield Old Orchard aseguró que la seguridad y el bienestar de sus visitantes, comerciantes y empleados son su máxima prioridad, y confirmó que coopera con las autoridades en la investigación.

El acusado permanece detenido sin derecho a fianza

La Fiscalía del condado de Cook informó que Dobbs enfrenta tres cargos: uno de intento de asesinato, uno de agresión agravada contra una persona mayor y otro de agresión agravada con lesiones corporales graves.

El acusado compareció el miércoles ante un tribunal en Skokie y permanece detenido en el Departamento de Correcciones del condado de Cook sin derecho a fianza, de acuerdo con los registros penitenciarios.

Su próxima audiencia judicial está prevista para el 6 de noviembre.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Dobbs cuenta con representación legal. La oficina del defensor público del condado de Cook no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El caso continúa en manos de las autoridades. Las acusaciones contra Dobbs deberán resolverse durante el proceso judicial.

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