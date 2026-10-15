Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 15 al 21 de octubre

Jueves 15

Pedro Fernández en el Youtube

Pedro Fernández hará una parada en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) para presentar su gira “Ave Fénix Two’r”, que incluye varias ciudades mexicanas y de Estados Unidos. Interpretará sus muchos éxitos así como canciones de su reciente disco, “Te doy la vida”. Hoy jueves 15 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $37. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Héctor Santoyo

Estudio de arte en el Skirball

En el marco de la exhibición Inventing America: The Comic Book Revolution, que está disponible en el Skirball Museum (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), esta institución ofrecerá el taller Family Art Studio, en el que los asistentes crearán burbujas de acción al estilo de los cómics. Jueves 15, sábado 17 y domingo 18. Gratis con el boleto de entrada al museo. Boletos desde $15. Informes skirball.org.

Carved en Descanso Gardens

Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) celebra Carved, con cientos de calabazas talladas (jack-o’-lanterns), algunas de gran tamaño, iluminadas por todo el jardín. Este año, Carved recibe al artista Alexander Reichstein, cuyas esculturas de alambre poblarán el laberinto del jardín. Termina el 1 de noviembre. Boletos desde $12. Informes descansogardens.org.

Foto: Cortesía

Murales en el centro de Ontario

El festival de murales O-Town Walls, que ya cumple su segundo año, está creando una colección creciente de obras de arte público a gran escala por todo el centro de Ontario. Este año, 14 artistas de Estados Unidos y del mundo crearán nuevas obras permanentes. Habrá competencia de breakdance puestos de comida, música en vivo, una zona de cerveza y más. Termina el sábado 17 de octubre. Evento gratuito. Informes otownwalls.org.

Foto: Cortesía O-Town Walls Mural Fest

Viernes 16

Juanes en el Kia

Juanes está celebrando sus 25 años de carrera con la gira Juanes, que traerá al Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Está presentando su duodécimo álbum de estudio titulado “JuanesTeban”. Viernes 16 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $71. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Mario Alzate | Cortesía

Sábado 17

Carmen en el Dorothy Chandler

Carmen, la obra maestra de Bizet, llega al escenario del Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) en una producción nueva, impregnada del esplendor del gótico español y creada por el director y escenógrafo Thaddeus Strassberger. Domingo Hindoyan inaugura su temporada como director musical. En días selectos de hoy sábado 17 de octubre al 7 de noviembre. Boletos desde $178. Informes laopera.org.

Foto: Cory Weaver

Noche para adultos en el Discovery Cube

Night Out at the Cube, en el Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar), está de regreso una noche exclusiva para mayores de 21 años, con ciencia, bebidas, música y diversión fuera del horario habitual. Habrá DJ en vivo, desafíos de ciencia y magia, juegos, un carrusel, una cabina de fotos 360° y más. Sábado 17 de octubre de 7:30 a 11:30 pm. Boletos desde $32. Informes discoverycube.org.

Foto: Cortesía

Día gratis en el Railway Museum

El Southern California Railway Museum (2201 S. A St., Perris) celebrará su cuarta edición del Día de aprecio a Perris con el Harvest Haunt at the Railway, que incluye entretenimiento en vivo, concurso de disfraces, paseos gratis en tren y en tranvía y venta de mercancía de artesanos locales y comida. Sábado 17 de octubre de 4 a 9 pm. Entrada gratuita. Informes socalrailway.org.

Festival familiar en el Getty

El Family Festival: LA and Mexico in Focus, en el museo Getty (1200 Getty Center Dr,. Los Angeles), ofrecerá programación que incluye mariachi, ballet folclórico, narración de cuentos bilingüe y talleres prácticos, celebrando cómo un solo instante ?una fotografía? puede albergar toda una vida de historias y recuerdos. Inspirado en las exposiciones Instante/revelación: Moments in Mexican Photography y Every Minute Is History: Five Views of Los Angeles. Sábado 17 de octubre de 10 am a 5 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Domingo 18

Salsa Fest en Loyola

La Universidad Loyola Marymount, en la Lawton Plaza (1 LMU Dr., Los Angeles), presenta su noveno Salsa Fest, una celebración de un día dedicada a la música latina, el baile, la gastronomía y los vendedores locales; participan bandas vivo. Organizada por la emisora ??KXLU-FM de LMU. Domingo 18 de octubre de 11 am a 6 pm. Evento gratuito con reservación. Informes kxlu.com.