Carta de amor a Los Ángeles

Gustavo Dudamel, Director musical y artístico, Filarmónica de Nueva York

Como director latino, siempre he creído en la importancia de celebrar la música latina y reflejar la cultura latina, parte esencial de Los Ángeles. Mis 17 temporadas con la Filarmónica de Los Ángeles transformaron mi visión de lo que una orquesta puede significar para una ciudad.

A través de conciertos, educación, jóvenes músicos, familias y participación comunitaria, trabajamos para hacer del Walt Disney Concert Hall y el Hollywood Bowl un hogar para más angelinos, especialmente para la comunidad latina, llevando también la música a barrios de toda la ciudad. Los Ángeles me enseñó que la música pertenece a todos: refleja una ciudad, une a su gente y ayuda a construir su futuro.

