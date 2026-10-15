Horóscopo de hoy para Capricornio del 15 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 15 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Gracias a tu sabiduría, lograste resolver conflictos que te inquietaban. Las lecciones fueron intensas, pero supiste asimilarlas y hoy cierras un ciclo con una comprensión más amplia. Ese crecimiento interior te llevará a brindar un servicio espiritual de manera anónima y desinteresada.

Horóscopo de amor para Capricornio

Sintiéndote confiado y contento, tienes un efecto estimulante en las personas que conoces y eres visto como una persona con quien es interesante hablar. Si eres soltero usa tu acercamiento relajado, coquetea y toma ventaja de una nueva amistad prometedora que tiene el potencial de desarrollarse en algo más romántico en el futuro.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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