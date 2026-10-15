Horóscopo de hoy para Géminis del 15 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 15 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Contarás con una capacidad excepcional para comunicar tus ideas. La sinceridad tendrá un efecto positivo en tus relaciones, por lo que evitarás caer en la tentación de decir lo que otros desean escuchar. Tu verdad será recibida de manera impactante por el otro y hará crecer el vínculo.

Horóscopo de amor para Géminis

Te ves errático y estresado es difícil mantener bajo control la hostilidad que sientes. Evita hacer acusaciones injustas contra las personas que dices que quieres. Necesitas escoger tus palabras con mucho cuidado de otra forma puedes causar resentimiento en otros, aun cuando en realidad no pretendías lastimarlos.

Horóscopo de dinero para Géminis

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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