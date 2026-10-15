Juan Escobedo

La comunidad latina es la columna vertebral de Los Ángeles, ya que construye, sostiene y nutre la ciudad en todos los niveles. Desde obras de construcción y hospitales hasta aulas, cocinas, estudios y pequeños negocios, los trabajadores latinos mantienen a Los Ángeles en marcha, a menudo sin recibir el reconocimiento debido.

Más allá de su labor, los latinos dan forma al pulso cultural de la ciudad: su idioma, gastronomía, música, tradiciones y vida vecinal. Las familias multigeneracionales sirven de ancla para las comunidades gracias a su resiliencia, el cuidado mutuo y sus profundos vínculos con el entorno. Tanto los inmigrantes como los latinos nacidos en Estados Unidos impulsan la economía local, abogan por la justicia e invierten en el futuro. Los Ángeles no solo incluye a los latinos; se sostiene gracias a ellos.