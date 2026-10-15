La escasez de enfermeras en California es un desafío para la fuerza laboral

Por Rosa Mendoza

Es innegable el crecimiento del poder económico de las latinas. Las latinas estadounidenses aportan aproximadamente $1.3 billones de dólares (trillions en inglés) a la economía, y son el grupo demográfico que crea empresas al ritmo más acelerado. Ese impulso se refleja en cómo la expansión en oportunidades puede beneficiar a los trabajadores, las familias y la economía.

Ampliar las oportunidades económicas significa garantizar que personas de todas las edades puedan conseguir un buen trabajo y seguridad económica. Muchos estadounidenses jóvenes están preocupados por su futuro: solo el 43% de las personas entre 15 y 34 años consideran que es un buen momento para encontrar trabajo, en comparación con el 64% de las personas mayores de 55 años. Preocupaciones relacionadas con la Inteligencia Artificial y los cambios recientes en los empleos de nivel inicial contribuyen a esa inquietud.

En Estados Unidos, es necesario ampliar el acceso a trayectorias profesionales, adoptar innovaciones útiles y ayudar a los estadounidenses a prepararse para carreras esenciales, particularmente en el sector de la salud. La tecnología continuará transformando la manera en que trabajamos, pero no eliminará la necesidad de médicos y enfermeras, quienes son fundamentales para la atención al paciente y el apoyo al sistema de salud del que todos dependemos.

California ofrece un ejemplo claro del desafío y la oportunidad que tenemos para replantear cómo necesitamos desarrollar la fuerza laboral en el sector de la salud. Entre latinos en California, el 42% afirma que sus comunidades no tienen proveedores para atender sus necesidades médicas. Lamentablemente, se proyecta que California enfrente una escasez de decenas de miles de enfermeras en los próximos 10 años. Analistas dicen que es un reto operacional critico que amenaza más cierres de hospitales. Este verano pasado, en la ciudad de San Francisco, un centro psiquiátrico cerró, y un hospital comunitario con UCIN cerró temporalmente debido a problemas causados por no tener suficiente personal.

Los cierres dejan a las personas más vulnerables en California buscando soluciones, y no solo en ciudades grandes, sino también en áreas rurales con menos recursos.

Parte del reto que enfrenta la fuerza laboral de enfermería en California está relacionado con la capacidad limitada de las universidades para formar a nuevos profesionales. Cada año, muchos estudiantes que quieren estudiar enfermería tienen opciones limitadas para inscribirse en programas de formación en el estado. Debido a la capacidad limitada que tienen las escuelas de enfermería, aproximadamente 70% de solicitudes calificadas no pudieron ser admitidas en 2025. Algunos programas son altamente selectivos. Por ejemplo, el programa de enfermería de la Universidad de California en Irvine, admitió únicamente al 1% de los solicitantes.

Como resultado, muchos estudiantes optan por salir de California para realizar sus estudios en estados cercanos, como Washington, Nevada, Utah y Arizona, donde se encuentran algunos de los programas de enfermería mejor reconocidos de Estados Unidos, según el reporte de U.S. News & World.

Los estudiantes que realizan sus estudios en otros estados enfrentan desafíos adicionales al regresar a California después de graduarse y obtener sus títulos. Los requisitos estatales pueden impedir que estos estudiantes obtengan plazas para realizar practicas clínicas en hospitales locales.

Existe una falla grande en la manera en que California y el Consejo de Enfermería Registrada (Board of Registered Nursing, BRN) han abordado los desafíos futuros relacionados con la salud y la fuerza laboral, al adoptar una perspectiva demasiado limitada.

Algunos legisladores han tratado de resolver el problema al presentar legislación para eliminar las restricciones que enfrentan los estudiantes de universidades ubicadas fuera de California, para que puedan recibir entrenamiento clínico en California. A pesar de estos esfuerzos, la propuesta todavía no se ha convertido en una prioridad, dejando a muchos estudiantes sin opciones adecuadas para entrenar en sus futuras carreras de enfermería.

El Consejo también ha enfrentado preocupaciones relacionadas con retrasos en aprobar las licencias para graduados de universidades fuera de California. Demoras que retrasan la entrada de enfermeras calificadas a la fuerza laboral y añaden presión a un sistema que ya enfrenta desafíos de personal, incluyendo en hospitales y en comunidades residenciales con servicios de asistencia.

Para ser claros, California debe mantener siempre los más altos estándares de capacitación y otorgamiento de licencias profesionales. En última instancia, todas las personas que aspiran a ejercer la enfermería deben aprobar el Examen de Licencia del Consejo Nacional (NCLEX, por sus siglas en inglés), una evaluación estandarizada que determina si los candidatos están preparados para ingresar a esta profesión. El objetivo debe ser contar con un sistema de licencias que mantenga estos altos estándares y, al mismo tiempo, garantice que los candidatos calificados puedan incorporarse a la fuerza laboral sin enfrentar obstáculos innecesarios.

Las principales organizaciones nacionales de enfermería han advertido que la falta de personal suficiente puede afectar la calidad de la atención que reciben los pacientes. Antes de que los desafíos de California relacionados con la fuerza laboral se agraven, los líderes estatales y el Consejo de Enfermería Registrada de California (Board of Registered Nursing) deben buscar maneras de modernizar las vías de acceso a la profesión de enfermería, manteniendo al mismo tiempo estándares rigurosos.

Desarrollar una fuerza laboral de primer nivel también implica abordar los desafíos que enfrentan sectores esenciales como el de la salud, incluida la escasez de personal de enfermería en California, al mismo tiempo que se adoptan nuevas tecnologías que pueden ampliar el acceso a la educación y la capacitación. En universidades y programas de enfermería, la realidad virtual (RV) se utiliza cada vez más para brindar a los estudiantes experiencias inmersivas que les permitan practicar habilidades clínicas y fortalecer su capacidad para resolver problemas.

A través de mi trabajo en el ámbito de la tecnología con ALLvanza, he colaborado con líderes nacionales en materia de políticas públicas para analizar cómo podemos preparar mejor a la fuerza laboral para una economía cada vez más digital y aprovechar las oportunidades que ofrece una mayor conectividad. Estas conversaciones han reafirmado la importancia de ampliar el acceso a enfoques innovadores en materia de educación y desarrollo de la fuerza laboral. California ha sido durante mucho tiempo un líder nacional en innovación, y debemos seguir creando oportunidades para que los estudiantes desarrollen carreras profesionales en sectores esenciales como el de la salud, que seguirán siendo fundamentales, aunque evolucionen con los avances tecnológicos. Al mismo tiempo, debemos garantizar que los estudiantes puedan beneficiarse de estas innovaciones y adquirir las habilidades necesarias para adaptarse a un mercado laboral en constante transformación.

La escasez de personal de enfermería en California plantea un desafío más amplio: preparar a nuestra fuerza laboral para un futuro marcado por los avances tecnológicos, al mismo tiempo que debemos fortalecer los sectores esenciales de los que dependen todas nuestras comunidades. Al ampliar las vías de acceso a la profesión de enfermería, mantener estándares rigurosos y adoptar la innovación en la educación y la capacitación, California puede contribuir a que más personas estén preparadas para los empleos del futuro y a que nuestro sistema de salud cuente con los profesionales calificados que necesita.

Rosa Mendoza es la fundadora, presidenta y directora ejecutiva de ALLvanza. Su propia experiencia como estudiante universitaria de primera generación impulsa su pasión por ayudar a los demás y le otorga una perspectiva única para abogar por la educación y las oportunidades. Su visión, su experiencia (tanto personal como profesional) y su conocimiento de las comunidades desatendidas dieron origen a ALLvanza y marcan la pauta de su misión fundamental: garantizar que todos los estadounidenses tengan una oportunidad justa de triunfar en nuestro mundo impulsado por la innovación y la tecnología.