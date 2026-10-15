La fuerza de una comunidad compuesta latina y LGBTQ+

Richard Zaldivar, director ejecutivo y fundador, The Wall Las Memorias

En Los Ángeles donde la identidad latina define gran parte del pulso de la ciudad hay un grupo cuya contribución ha sido profunda pero a menudo invisibilizada: la comunidad latina y LGBTQ+. Hablar de la ciudad sin reconocer a estas comunidades es omitir a quienes han transformado barrios, impulsado movimientos, moldeado políticas, aportado a la salud pública, y con valentía que ha marcado generaciones.

La Opinión ha sido testigo de estas luchas y avances. Durante décadas, este diario ha documentado cómo los latinos, incluyendo a quienes forman parte de la comunidad LGBTQ+, han sostenido a Los Ángeles incluso cuando las políticas públicas no los protegían. Reconocer su papel no es un gesto simbólico: es un acto de justicia histórica. ¡Felicidades La Opinión por 100 años en esta lucha!

