La fuerza de una comunidad compuesta latina y LGBTQ+

Richard Zaldivar para la columna Somos L.A. de La Opinión

Richard Zaldivar para la columna Somos L.A. de La Opinión

Richard Zaldivar para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Richard Zaldivar

Richard Zaldivar, director ejecutivo y fundador, The Wall Las Memorias

En Los Ángeles donde la identidad latina define gran parte del pulso de la ciudad hay un grupo cuya contribución ha sido profunda pero a menudo invisibilizada: la comunidad latina y LGBTQ+. Hablar de la ciudad sin reconocer a estas comunidades es omitir a quienes han transformado barrios, impulsado movimientos, moldeado políticas, aportado a la salud pública, y con valentía que ha marcado generaciones.

La Opinión ha sido testigo de estas luchas y avances. Durante décadas, este diario ha documentado cómo los latinos, incluyendo a quienes forman parte de la comunidad LGBTQ+, han sostenido a Los Ángeles incluso cuando las políticas públicas no los protegían. Reconocer su papel no es un gesto simbólico: es un acto de justicia histórica. ¡Felicidades La Opinión por 100 años en esta lucha!

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