Latinos, el centro del progreso

Hydee Feldstein Soto, abogada y fiscal de la Ciudad de Los Ángeles

La comunidad latina es lo que anima y guía nuestra ciudad. Desde su origen como El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles, latinos han estado al centro de nuestro progreso. En 1949, Edward R. Roybal fue el primer latino electo al Concejo Municipal en casi 70 años, y en 1987, Gloria Molina hizo historia como la primera latina. Sus logros impulsaron los derechos laborales y fortalecieron a nuestras comunidades inmigrantes. Con orgullo, sigo su legado avanzando nuestra causa y creando oportunidades para la próxima generación de líderes latinos en Los Ángeles.