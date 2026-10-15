Lotería de visas 2027: una jueza ordena reabrir las inscripciones y fija nuevas fechas

La lotería de visas de Estados Unidos para 2027 recibió un impulso judicial después de meses de incertidumbre. Una jueza federal de California ordenó al Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, reactivar el Programa de Visas de Diversidad (DV-2027) y establecer un calendario para que los interesados puedan presentar sus solicitudes.

La decisión fue adoptada el 14 de octubre por la jueza Jinsook Ohta, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California, en una demanda presentada por el estudio jurídico Red Eagle Law.

El nuevo plazo establece que las inscripciones deberán comenzar a más tardar el 1 de noviembre de 2026 y permanecer abiertas durante 30 días. Sin embargo, esto no significa que los interesados ya puedan registrarse ni que la obtención de una Green Card esté garantizada.

La resolución llega después de que la administración de Trump mantuviera paralizado el programa y de que el Departamento de Estado demorara la apertura de la convocatoria para el año fiscal 2027.

Cuándo abre la lotería de visas 2027: las fechas que fijó la Justicia

La orden judicial establece tres fechas fundamentales para el Departamento de Estado.

29 de octubre de 2026: Anunciar oficialmente el período de inscripción.

1 de noviembre de 2026: Habilitar el registro electrónico

3 de diciembre de 2026: Notificar a los seleccionados, según el cronograma judicial

El período de inscripción deberá mantenerse abierto durante 30 días.

La jueza había establecido inicialmente plazos más cortos, pero posteriormente aceptó una solicitud conjunta para extenderlos.

Es importante aclarar que se trata de plazos máximos fijados judicialmente, no de una convocatoria ya abierta. Las fechas y condiciones definitivas deberán publicarse en los canales oficiales del Departamento de Estado.

Quiénes pueden participar en la lotería de Green Cards

El Programa de Visas de Diversidad permite que personas de países con tasas históricamente bajas de inmigración hacia Estados Unidos participen en un sorteo para solicitar la residencia permanente.

El programa contempla hasta 55,000 visas anuales, aunque la cantidad finalmente disponible puede reducirse por disposiciones legales. Entre los requisitos generales se encuentran haber nacido en un país elegible y cumplir con las condiciones de educación o experiencia laboral.

Normalmente, el solicitante principal debe acreditar estudios secundarios completos o experiencia laboral calificada conforme a las reglas del programa.

La lista de países elegibles y los requisitos específicos deben comprobarse en las instrucciones oficiales de DV-2027 cuando sean publicadas. La elegibilidad puede cambiar de un año a otro.

Cómo inscribirse en la lotería de visas 2027

El registro se realiza exclusivamente en el sitio oficial dvprogram.state.gov, cuando el Departamento de Estado habilita el formulario correspondiente. Para preparar la solicitud, los interesados deben revisar los requisitos de nacionalidad, educación o experiencia laboral y disponer de la información personal y familiar solicitada.

El Departamento de Estado establece que solo se permite una inscripción por persona durante cada convocatoria. Las solicitudes duplicadas provocan la descalificación.

También es fundamental conservar el número de confirmación que genera el sistema. Ese código permite consultar posteriormente el estado de la solicitud.

Aunque las instrucciones generales publicadas por el Departamento de Estado indican que el registro es gratuito, los aspirantes deberán comprobar las condiciones específicas de DV-2027 cuando se anuncien oficialmente, incluidos eventuales cambios en tarifas o documentación.

¿La orden judicial garantiza que se entregarán las Green Cards?

No. La resolución representa un avance para la continuidad del programa, pero no garantiza que los participantes reciban visas.

El Departamento de Estado informó el 31 de agosto de 2026 que mantenía una suspensión de la emisión de visas de diversidad mientras revisaba sus procedimientos de seguridad. La agencia señaló que los solicitantes podían continuar determinados trámites y asistir a entrevistas, pero que no se emitirían visas mientras esa medida permaneciera vigente.

La nueva orden judicial exige avanzar con el registro y procesamiento del programa. Sin embargo, su aplicación podría generar nuevos conflictos legales, y el gobierno conserva la posibilidad de recurrir la decisión.

Además, ser seleccionado en el sorteo no significa obtener automáticamente la residencia permanente. Los aspirantes deben superar las verificaciones correspondientes y cumplir todos los requisitos migratorios.

Para consultar novedades oficiales, los interesados pueden revisar la sección de noticias sobre visas del Departamento de Estado.