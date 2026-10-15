Raúl Hernández Jr., continúa con el legado de su famosa familia

Raúl Hernández Jr. tiene tras de sí un legado monumental. Es hijo de un ex-Tigre del Norte y sobrino de esta agrupación que tiene más de 60 años interpretando historias del narco, de amores y de traiciones.

Pero contrario a los primos hermanos, que se han decantado por los ritmos más contemporáneos —como Giovanni y Raúl “Mexia” Hernández, hijos del bajista de la banda, Hernán Hernández, y su proyecto de popteño, Suenatron—, Raúl Hernández Jr., ha decidido seguir los pasos de sus legendarios ancestros e interpretar música regional mexicana.

Lleva casi una década trabajando como solista, abriéndose camino por su propia cuenta. Eso luego de haber pasado por al menos tres agrupaciones norteñas que no dieron frutos. Hasta que en 2017 decidió seguir por la senda en solitario, a pesar de la oposición de su padre, quien dejó de ser parte de los Tigres en 1995 aparentemente por diferencias artísticas con los hermanos Hernández. Raúl Jr., nació en 1996.

“Mi papá no quería que yo me dedicara a esto”, dijo. “Prácticamente rompimos relación por dos años completos, casi tres”.

Raúl padre no tuvo una carrera fácil, a pesar de su legado. Luego de haber dejado la banda de sus hermanos prácticamente desapareció del mundo de la música. Apareció esporádicamente con proyectos en solitario que tuvieron poca relevancia. Actualmente gira con Palomazo Norteño, un grupo de veteranos de la música norteña entre quienes están Lalo Mora, Eliseo Robles y Rosendo Cantú.

Raúl hijo cuenta que su padre fue un papá muy ausente.

“Mucho tiempo no estuvo para nosotros”, dijo. “Entonces yo creo que eso era lo que más le pesaba y él, el día de mañana que yo tuviera mi familia, no quería que yo pasara por lo mismo”.

Así que no es de extrañar que no quisiera lo mismo para su hijo. Eso derivó en el hambre de Raúl Jr., por triunfar. Ahora, cuando al fin encontró su propio estilo, siente que ya tiene su propia identidad, y por eso tituló su nuevo disco “Esencia”.

“Porque cualquier canción de las que escojas y de cualquiera que le piques ya suena a tu servidor Raúl Hernández Junior”, dijo.

Actualmente promueve “De la tierra al cielo”, la quinta canción del nuevo álbum, popularizada por Los Tiranos del Norte. El disco contiene diez temas, la mayoría covers. Luego editará un disco en vivo de su concierto en la Arena Ciudad de México, que saldrá antes de que termine el año. Y en diciembre, estrenará otro disco también de diez cortes todos, inéditos.

En relación con sus tíos y primos, dice que lleva una relación cordial con ellos. Se casó en diciembre y algunos asistieron a la boda. Y en ocasiones se ha topado con los tíos en conciertos.

La relación con su padre está muy bien, y ahora su padre le manda mensajes de aliento, le desea que tenga una carrera muy exitosa.