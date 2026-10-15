Ya puedes pedirle a ChatGPT que lea todas tus pestañas de Chrome

La extensión de ChatGPT para Google Chrome convierte al navegador en un espacio de trabajo mucho más inteligente. En lugar de copiar y pegar texto, abrir una pestaña nueva o explicar de nuevo qué estás buscando, puedes pedirle a la IA que lea las páginas que ya tienes abiertas y te ayude a entenderlas, compararlas o actuar sobre ellas.

Qué puede hacer ChatGPT en Chrome

La función más llamativa es la conciencia de pestañas. Una vez instalada la extensión, ChatGPT puede usar el contenido de las pestañas abiertas como contexto cuando se lo mencionas desde la app de escritorio o desde el chat lateral del navegador. Esto significa que puedes tener abiertas varias páginas de productos, artículos, hoteles, recetas o documentos y pedirle que las analice como un conjunto.

Por ejemplo, si estás comprando un sofá y tienes tres opciones abiertas, puedes escribir algo tan simple como “compara estas tres pestañas y dime cuál conviene más por precio, materiales y reseñas”. ChatGPT puede revisar la información visible en cada página, organizar los datos y darte una respuesta directa sin que tengas que copiar enlaces ni transcribir especificaciones.

También funciona muy bien con contenido largo. Si estás viendo un video de YouTube de una hora, puedes pedirle un resumen, buscar un momento concreto o pedirle que explique una parte específica. La extensión puede trabajar con el video abierto y responder preguntas sobre él, algo especialmente útil para tutoriales, conferencias, análisis técnicos o noticias extensas.

Otra función práctica es el chat lateral. Al hacer clic derecho sobre una página y elegir “Ask ChatGPT”, se abre un panel al costado con el contexto de esa web. Puedes seleccionar un párrafo, una tabla o un término técnico y pedir una explicación, una traducción, una versión más clara o un resumen. No hace falta abandonar la página ni pegar grandes bloques de texto en otro chat.

Privacidad, permisos y límites

Que ChatGPT pueda ver tus pestañas suena potente, pero también plantea una pregunta evidente: ¿qué información está compartiendo? OpenAI señala que la extensión pedirá permiso antes de usar el historial de navegación, descargar o subir archivos y acceder a nuevos sitios. El usuario mantiene el control sobre cuándo la IA puede leer o actuar.

Aun así, conviene tener cuidado con las pestañas que contienen información sensible. Si tienes abiertos correos personales, estados de cuenta bancarios, historiales médicos o documentos laborales confidenciales, lo más prudente es no mencionarlos en un chat o cerrarlos antes de usar funciones de análisis. La extensión puede acceder a páginas donde ya estás autenticado, así que el criterio debe ser el mismo que aplicas al compartir una captura de pantalla con cualquier servicio en línea.

También hay que recordar que la IA puede equivocarse al interpretar precios, fechas, condiciones o datos técnicos. Es una excelente herramienta para resumir, comparar y organizar, pero las decisiones importantes merecen una verificación rápida en la fuente original. La extensión está disponible para Chrome y también para otros navegadores basados en Chromium como Microsoft Edge, Brave, Opera y Vivaldi, aunque algunas funciones pueden variar según el navegador y la configuración de la cuenta.

En conjunto, la extensión de ChatGPT para Chrome convierte el exceso de pestañas en algo aprovechable. Puede resumir un video, comparar productos, explicar un texto seleccionado, organizar tu navegador y ayudarte a completar tareas web. Para quienes pasan el día investigando, comprando o trabajando con información dispersa, es una de las formas más prácticas de llevar la IA directamente al lugar donde ya ocurre gran parte del trabajo.

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