Esperanza, oportunidad, trabajo duro

Xavier Becerra, Candidato a gobernador y ex secretario del HHS y fiscal general de California



Manuel y Teresa. Mis padres. Obrero, secretaria. Migrantes. Llenos de esperanza, oportunidad y ganas de trabajar. Igual a tantos que levantaron a Los Ángeles. Los Ángeles no come, no crece, no aprende, ni se compone sin nosotros. Lo sé, porque fui Congresista, Fiscal General y Ministro de Salud para nuestro pueblo.

Como lo hicieron nuestros padres, ahora lo hacen nuestros hijos. Nuestras huellas viven por todo Los Ángeles. Nuestra sangre corre por sus venas económicas y culturales. Nuestra conciencia lucha por la próxima pareja de Manuel y Teresa. Bien saben los angelitos arriba que esta ciudad no respira sin nosotros.