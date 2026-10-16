Esperanza, oportunidad, trabajo duro

Xavier Becerra para la columna Somos L.A. de La Opinión

Xavier Becerra para la columna Somos L.A. de La Opinión

Xavier Becerra para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Xavier Becerra

Xavier Becerra, Candidato a gobernador y ex secretario del HHS y fiscal general de California

Manuel y Teresa. Mis padres. Obrero, secretaria. Migrantes. Llenos de esperanza, oportunidad y ganas de trabajar. Igual a tantos que levantaron a Los Ángeles. Los Ángeles no come, no crece, no aprende, ni se compone sin nosotros. Lo sé, porque fui Congresista, Fiscal General y Ministro de Salud para nuestro pueblo.

Como lo hicieron nuestros padres, ahora lo hacen nuestros hijos. Nuestras huellas viven por todo Los Ángeles. Nuestra sangre corre por sus venas económicas y culturales. Nuestra conciencia lucha por la próxima pareja de Manuel y Teresa. Bien saben los angelitos arriba que esta ciudad no respira sin nosotros.

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