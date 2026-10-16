Horóscopo de hoy para Capricornio del 16 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Ahora que has logrado tanto, será aconsejable hacer una pausa para que luego puedas seguir sosteniéndote en lo alto. Debes saber que es tiempo de mirar hacia adentro. Tu intuición crecerá y algo en tu interior te señalará qué dejar ir de este ciclo que termina.

Horóscopo de amor para Capricornio

Abre cualquier cosa que haya quedado sin decir y evita los malos entendidos o desacuerdos entre tú y tú pareja. Pareces natural y tus interacciones son agradables y diplomáticas. Si eres soltero, resultaran conexiones interesantes resultantes de conversaciones donde tú también obtendrás inspiración.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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