Julio Vaqueiro, conductor de Noticias Telemundo

Va un recuerdo de mis días en Los Ángeles: un estadio de los Dodgers a reventar. Es la hora suave en la que el día se convierte en noche. Los edificios del downtown ya se iluminan a lo lejos. El juego avanza con la monotonía del beisbol. Y, de pronto, por las bocinas irrumpen a todo volumen los acordes de La Puerta Negra, de Los Tigres del Norte. “Porque tus padres están celosos…” El público explota. Más de 50 mil personas corean juntas, como una sola. Se desgarran las gargantas. Bienvenidos a Los Ángeles, la ciudad que canta en español.