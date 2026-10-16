México reduce 86% el área de protección de la vaquita marina y abre paso a redes de pesca

El Gobierno de México redujo en 86 por ciento la superficie del Alto Golfo de California donde está prohibido utilizar redes de enmalle y agalleras, una de las principales amenazas para la vaquita marina, especie endémica del país que se encuentra en peligro crítico de extinción.

La modificación disminuye el polígono de restricción pesquera de 11,106 a 1,562 kilómetros cuadrados, lo que representa una reducción de 9,544 kilómetros cuadrados en el área donde se aplicaba la prohibición general de estas artes de pesca.

El cambio permite ampliar las zonas donde pueden utilizarse redes de enmalle fuera del nuevo perímetro restringido, siempre que las actividades pesqueras cumplan con los permisos y las demás disposiciones aplicables.

Estos equipos representan un riesgo para la vaquita marina, ya que los ejemplares pueden quedar atrapados accidentalmente y morir al no poder salir a la superficie para respirar.

Sheinbaum defiende la modificación

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión y argumentó que las restricciones pesqueras también deben considerar las condiciones económicas y el bienestar de las comunidades que dependen de esta actividad, particularmente en San Felipe, Baja California.

La presidenta @Claudiashein justificó la reducción del 86% del polígono de protección de la #VaquitaMarina, donde a partir de hoy ya se puede pescar con redes de enmalle o agalleras en el Alto Golfo de California.

El área liberada equivale a 6.5 veces la Ciudad de México.

Vía? pic.twitter.com/zqslVEiGSq — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) October 15, 2026

Durante su conferencia matutina del 15 de octubre, la mandataria afirmó que se realizó un estudio para determinar cómo proteger la biodiversidad y, al mismo tiempo, permitir que los pescadores puedan mantener sus medios de vida.

Sheinbaum señaló que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han sostenido reuniones con las comunidades pesqueras para atender sus demandas.

Asimismo, adelantó que invitaría a representantes de las dependencias involucradas para explicar los alcances de la nueva regulación.

Se mantiene la Zona de Tolerancia Cero

Aunque el polígono general de prohibición de redes se redujo, la Zona de Tolerancia Cero se mantiene sin modificaciones.

Esta área, de aproximadamente 225 kilómetros cuadrados, constituye una zona de protección estricta para la vaquita marina.

? #COMUNICADO | Semarnat reitera compromiso de protección de la vaquita marina mediante nuevas reglas de ordenamiento pesquero del Alto Golfo de California.



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Sin embargo, el nuevo acuerdo contempla un canal de navegación de 3.39 kilómetros de longitud por 383 metros de ancho dentro de dicha zona, destinado a permitir el tránsito continuo de embarcaciones pesqueras menores, conocidas como pangas.

La modificación redefine así las restricciones aplicables a la actividad pesquera en el norte del Golfo de California, una región fundamental para la supervivencia del mamífero marino.

Una especie al borde de la extinción

La reducción de las restricciones ocurre en un contexto crítico para la vaquita marina, cuya población ha disminuido drásticamente durante las últimas décadas debido, principalmente, a la captura incidental en redes de pesca, incluidas las utilizadas para la pesca ilegal de totoaba.

Estimaciones recientes sitúan en aproximadamente siete a diez el número de ejemplares que permanecen en libertad, aunque los conteos pueden variar según los registros y las metodologías de observación. La especie es considerada el cetáceo más amenazado del mundo.

Organizaciones conservacionistas y especialistas han advertido que flexibilizar las restricciones podría incrementar los riesgos para los ejemplares que sobreviven, particularmente si no se acompaña de vigilancia efectiva, cumplimiento de las normas y alternativas de pesca que eviten la captura accidental.

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